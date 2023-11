Piantati 400 nuovi alberi. Osteria Grande è più verde

E’ stata davvero una bella mattina di festa quella di sabato a Osteria Grande. Con uno straordinario intervento di “forestazione partecipata”, oltre trenta volontari delle associazioni locali e altrettanti bambini delle scuole di Osteria Grande accompagnati dai loro genitori hanno collaborato alla messa a dimora delle piante del nuovo bosco urbano, nell’area vicina al nuovo polo scolastico in costruzione In tutto sono state messe a dimora 400 piante, tra alberi e arbusti, donate dall’associazione Selva Urbana che a sua volta ha ricevuto dei contributi dall’azienda Woolrich. La prima parte della piantumazione era stata realizzata venerdì insieme con i volontari di Selva Urbana e con la partecipazione dei dipendenti della ditta donatrice, mentre sabato si è completata l’altra metà dell’intervento. Al termine della piantumazione, si è tenuta l’inaugurazione, con il vicesindaco Andrea Bondi, con delega all’Ambiente, che ha tagliato il nastro alla presenza di altri rappresentanti della giunta e del Consiglio comunale, della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Castel San Pietro Terme Silvia Palladino e altre autorità locali. Dopo la benedizione da parte del parroco di Osteria Grande, la festa si è conclusa con i panini con salsiccia per tutti, offerti dalla Bocciofila di Osteria Grande. L’intervento di forestazione è stato realizzato in un’area di circa due ettari posta fra gli orti comunali e l’area di sgambo dei cani a nord-ovest, la bocciofila a nord e il nuovo polo scolastico in costruzione a est. La nuova fascia boscata va a migliorare le condizioni ambientali in una zona frequentata da bambini, anziani e famiglie, con particolare attenzione anche alla biodiversità. Le 400 piante sono state selezionate fra alberi di alto fusto (Quercus ilex, Quercus cerris, Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior), alberi di medio sviluppo (Carpinus betulus, Fraxinus ornus, Morus nigra, Acer campestre) e arbusti (Crataegus monogyna, Cornus mas, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Viburnum opulus).