‘Piantiamo la salute!’ al centro Campanella

Un acero messo a dimora nell’area verde accanto al centro sociale Campanella. Così Imola ha aderito a ‘Piantiamo la salute!’, progetto che nei giorni scorsi ha visto insieme Cfu Italia (associazione che sostiene i malati di fibromialgia), Comune, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri, Vas (Verdi ambiente e società), centro sociale Campanella e servizi educativi 0-6 del quartiere.

Il concetto alla base del progetto è chiaro: "Regaliamoci un albero, regaliamoci ossigeno; contribuiamo a rinverdire il pianeta, forniamo vita e un luogo in cui vivere a molte creature viventi, doniamoci un simbolo di rinascita e rinnovamento". Già nei mesi scorsi il Comune ha aderito alla craccolta firme per sostenere la petizione popolare varata dal Comitato fibromialgici uniti, volta al riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante e il suo inserimento nei Livelli essenziali di assistenza. Ha anche promosso un Consiglio comunale e un convegno sul tema.

"Il Comune crede fortemente nel binomio alberi e salute sia in termini di miglioramento del microclima e contrasto ai cambiamenti climatici, di assorbimento di polveri sottili e inquinanti sia di miglioramento della salute psichica, in quanto riducono lo stress e i fenomeni depressivi – sottolineano Elisa Spada, assessora all’Ambiente, e Daniela Spadoni, assessora al Welfare –. In questo particolare caso, abbiamo accolto con grande interesse la proposta dell’associazione Cfu Italia, con la quale condividiamo un percorso che ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla fibromialgia". Come ricordano le due amministratrici, si tratta di una sindrome dolorosa cronica caratterizzata dall’insorgere di numerosi sintomi differenti tra loro ed associata a ulteriori disturbi come stanchezza cronica, disturbi cognitivi e alterazioni del sonno, che colpisce in particolare le donne. "In linea con gli obiettivi di progetto – concludono Spada e Spadoni –, abbiamo proposto al centro sociale Campanella, che ringraziamo per la disponibilità e l’entusiasmo, di prendersi cura dell’albero nella sua crescita e coinvolto i Servizi educativi 0-6 impegnati da tempo nel progetto ‘Gentilezza’ che promuove la cura dell’ambiente e delle relazioni. In questo senso, mettere a dimora un albero insieme e prendersene cura nel tempo è costruire comunità".