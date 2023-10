Piazza al centro, in serata musica e street food

Piazza Matteotti si conferma l’epicentro delle iniziative legate al Baccanale. Oggi alle 17 nello spazio denominato ‘L’isola del gusto’ ci sarà un laboratorio di Casa Spadoni dal titolo ‘Un cappelletto del re’. I caplet sono un primo piatto più ricco e nobile, simbolo di benessere. Augurare ‘cappelletti in tavola per un anno’ è uno degli auguri più sentiti che si possano ricevere. In questo laboratorio verrà insegnato come creare la propria ‘scorta-tesoro’ per un anno da re. Costo 16 euro. Info e prenotazioni: 366 5925251.

Altro laboratorio alle 18, questa volta dal titolo ‘Come tutto ebbe inizio: Ibrik, il caffè alla turca’, organizzato da Torrefazione Caffè Gourmet in collaborazione con Bar Otello, Bar Centrale e Antico Bar Fiat.

In serata, a partire dalle 20, musica e street food. Protagoniste della parte culinaria saranno le aziende colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Da Fontanelice: Di tutto un po’, Valle degli struzzi, Agriturismo La Taverna; da Faenza: Il Girasole, Casa Spadoni, da Sant’Agata sul Santerno: Bar Roma; da Forlì: Circolo Arci Garibaldi Asioli.

Domani si riparte, con iniziative fin dal mattino. Sempre all’Isola del gusto, alle 10.30 nuovo laboratorio organizzato da Casa Spadoni e intitolato ‘Piadina lab’. La piadina romagnola è una bontà unica che da piatto povero delle campagne romagnole è diventata un simbolo della cucina italiana nel mondo tutelato dall’Igp. Con le sfogline di Casa Spadoni ci si potrà addentrare in questo viaggio alla scoperta della ricetta classica, realizzata con: farina, lievito, acqua, strutto, latte e sale. E lo spessore? Alta e soffice o sottile e croccante? Costo 12 euro. Info e prenotazioni: 366 5925251. In serata, ancora spazio alla musica (alle 20 Naif quartet, a cura di Bar Bologna) e al buon cibo sempre con le aziende romagnole.