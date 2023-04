Piazza Gramsci Via le auto in sosta Più spazio ai dehors e allo scarico merci

Addio a quelle poche auto che ancora potevano sostare prima dei portici; più spazio ai dehors. E caricoscarico delle merci garantito attraverso la creazione di due nuovi stalli su via Mazzini e su via XX Settembre. Cambierà così piazza Gramsci, secondo quanto previsto dal Comune. La Giunta ha approvato infatti una serie di modifiche alla circolazione stradale della Zona a traffico limitato e dell’area pedonale del centro storico.

Nello specifico, messe per un attimo da parte le novità di piazza Gramsci, il pacchetto di aggiornamenti riguarda complessivamente diversi aspetti della viabilità nella zona a ridosso dell’Orologio. La durata massima delle autorizzazioni temporanee, in centro storico, scende a sette giorni consecutivi. E questo "anche in considerazione della circostanza che spesso le richieste presentate non risultano suffragate dalla effettiva necessità di transitare eo di sostare nella Ztl e nelle altre zone in cui ne è vietato l’accesso – osservano dal Comune –, rendendo necessario sensibilizzare i richiedenti a una più adeguata e puntuale valutazione delle proprie esigenze, nonché delle eventuali possibilità alternative". Il tutto "in considerazione dell’interesse generale a limitare l’effettiva circolazione dei veicoli a motore nelle zone interdette", concludono dal Municipio.

Sempre in tema di rilascio dei permessi, c’è un’altra novità. E cioè l’estensione della possibilità di ottenere l’autorizzazione permanente da parte dei veicoli con peso complessivo non superiore a 75 quintali e con una lunghezza non superiore a sette metri.

Vengono poi accorpate in un unico atto tutte le ordinanze pregresse relative alla regolamentazione e alle modalità di accesso alla Zona a traffico limitato e all’area pedonale "per una maggior chiarezza e trasparenza".

Tornando invece a piazza Gramsci, si completa dunque il percorso di pedonalizzazione iniziato nel 2013 regolamentando l’accesso all’area "nelle medesime modalità di piazza Matteotti", fanno sapere sempre dal Comune. E questo "anche in linea con il programma di valorizzazione del centro storico adottato dall’amministrazione comunale – proseguono dalla Giunta –, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di incentivare l’aumento di dehors annessi a pubblici esercizi e conseguentemente di richiamare in centro un maggior numero di visitatori".

L’ordinanza, contenuta in una delibera appena approvata dalla Giunta, è già operativa per la parte relativa ai permessi, mentre entrerà in vigore per le altre parti una volta realizzata la segnaletica.

"Questa delibera è il frutto di un lavoro coordinato della polizia locale e del settore Mobilità di Area Blu – dichiara Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità sostenibile –. Gli obiettivi sono quelli di dare ordine alle numerose ordinanze realizzate negli anni relative alla Ztl, di rendere pedonale piazza Gramsci e di dare risposta a coloro che, con mezzi di peso poco superiore ai 35 quintali e con un’attività quotidiana di trasporto sul centro storico non potevano avere accesso a permessi permanenti, agevolando il loro lavoro. Fino ad ora, infatti, i permessi permanenti erano rilasciati solo ai mezzi fino a 35 quintali".

Quanto a piazza Gramsci, la novità introdotta dal Comune "consente una migliore fruizione dell’area e favorisce l’attività degli esercizi pubblici che vi si affacciano – conclude Spada –. E si accompagna alla realizzazione di ulteriori stalli per il caricoscarico su via Mazzini e su via XX Settembre, concordate con le associazioni di categoria, così da permettere il rifornimento delle attività".