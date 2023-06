Mostra, proiezioni e un sit-in. Anche nel circondario si celebra in questi giorni la Giornata mondiale del rifugiato.

Oggi alle 17 in piazza Matteotti manifestazione per le donne organizzata da Trama di Terre. Sempre oggi alle 18 alla Salannunziata (via Fratelli Bandiera, 17) inaugura la mostra ‘Cento giorni di solitudine’ organizzata dal gruppo cooperativo Solco Civitas. Domani alle 17.30 caccia al tesoro fotografica in piazza Matteotti organizzata da Solco Civitas in collaborazione con il gruppo scout Agesci Imola 2 (necessaria prenotazione a [email protected] o al 3457077189). Sempre domani alle 20 ‘Festa del rifugiato’ nel parco di Villa Clelia organizzata da Solco Civitas (necessaria prenotazione come sopra). E ancora, alle 20.30 nella sala auditorium di via Pillio a Medicina proiezione del film documentario ‘The Mind Game’. Organizza il Comune in collaborazione con Arca di Noè cooperativa sociale per consorzio L’Arcolaio e cooperativa sociale Cidas.

Giovedì 22 e giovedì 29 alle 18 a Ca’ Vaina ‘Aperi-Tandem linguistici’ organizzati da Solco Civitas (prenotazione necessaria). Infine, lunedì 26 alle 18 proiezione di ‘Tracce d’incontro - Un’esperienza di teatro dell’accoglienza’, al Cassero di Castel San Pietro. Organizza il Consorzio Arcolaio (ingresso libero).

"Il Circondario è titolare dal 2017 di un progetto di accoglienza e integrazione finanziato con risorse statali, attualmente per 114 posti, in scadenza il 31 dicembre 2023 – ricorda Matteo Montanari, sindaco di Medicina delegato circondariale alle Politiche sociali –. La Giunta ha deliberato di rinnovare la richiesta di finanziamento al ministero per il prossimo triennio, per lo stesso numero di posti, confermando la vocazione all’accoglienza di questo territorio".