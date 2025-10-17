Piazza Pace, il restyling si svela. Mercato, parcheggi e nuovi arredi. Il centro storico cambia volto

Il cuore del paese cambia look. Domenica, alle 11, si alzerà il velo sulla nuova fisionomia di piazza Pace e via Sant’Eustachio a Mordano dopo i lavori di riqualificazione. Uno dei tasselli più importanti del progetto avviato dall’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Tassinari tra interventi di restyling, valorizzazione dell’area commerciale del paese, rilancio del mercato e rinnovo funzionale degli spazi nel centro storico. L’obiettivo? Trasformare piazza Pace nel cuore pulsante della comunità. Il cantiere ha visto in azione prima gli uomini di Hera, per il piano di rifacimento delle reti di acqua e gas partito a novembre del 2023 (quasi 300 metri di condotte sostituite con un investimento di circa 200mila euro, ndr), poi quelli della ditta a cui il municipio ha affidato le lavorazioni per realizzare la nuova pavimentazione. Dalle due torri fino alla chiesa parrocchiale, piazza Pace e zone limitrofe compreso, per un manto in acciottolato laddove è stato rinvenuto l’originario ciottolo. Porfido e marmo della Lessinia, invece, nella restante parte. Non solo. Spazio alla delocalizzazione del parcheggio e alla rivisitazione dell’accessibilità nel cuore pulsante dell’abitato con la modifica della circolazione stradale. Il costo complessivo del cantiere ha toccato quota 320mila euro finanziati in buona parte dalle casse dell’ente di via Bacchilega e, per 175mila, dal programma regionale Fesr che prevede per le aree urbane ed i sistemi territoriali intermedi l’attuazione di Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile.

I risultati raggiunti sono evidenti. Da un lato c’è la riqualificazione di piazza Pace e via Sant’Eustacchio per potenziare il valore identitario del centro storico e creare un luogo pubblico di aggregazione e di relazione sociale. Dall’altro, invece, quello di connettere le attività mercatali esistenti in piazza Borgo General Vitali con il fulcro di Mordano in modo da ampliare lo spazio disponibile e coinvolgere le attività commerciali della zona. "Siamo molto soddisfatti di questo intervento che si è concluso, nella sua parte edile, come da cronoprogramma nell’aprile del 2024 – spiega il sindaco mordanese Nicola Tassinari –. Per non parlare dei lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica fatti da Hera per un volano complessivo di investimenti superiori al mezzo milione di euro. Un effetto leva, quindi, davvero notevole". Ma non è tutto: "Nelle scorse settimane abbiamo posizionato segnaletica e arredi urbani, come panchine e fioriere, e ora siamo pronti al taglio del nastro ufficiale – continua –. Un ringraziamento sentito ai volontari del ‘Gruppo Decoro’ che ha preso in carico la gestione delle fioriere, un prezioso esempio di dedizione per la propria comunità. Il nostro paese merita di avere una sua precisa identità, come ha avuto in passato. E nella speranza di intercettare l’interesse di nuove attività commerciali, cresceranno di pari passo anche i servizi annessi". Al taglio del nastro, tra musica e rinfresco, prenderà la parola anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini per spiegare la filiera virtuosa che parte da un finanziamento europeo e arriva all’opera finita in un piccolo comune.

Mattia Grandi