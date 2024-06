Piazza XX settembre. Lite furibonda per droga. Trentenne accoltellato

Volano coltellate alle dieci di mattina in via Galliera, a due passi da piazza XX settembre. Non è purtroppo una novità in una delle zone ‘calde’ della città. Feriti due uomini di trent’anni – già noti alle forze dell’ordine – entrambi portati all’ospedale con un codice ‘giallo’, che indica i casi di media gravità: l’aggressore, un italiano, è stato arrestato dai carabinieri; l’altro, la vittima, è di origine nigeriana. Ci sarebbero diversi testimoni di quanto accaduto.

All’origine della colluttazione ci sarebbe, secondo una prima ricostruzione, un litigio per una vicenda di droga. I due stavano discutendo molto animatamente quando l’italiano avrebbe estratto il coltello, colpendo alla schiena il nigeriano che stava tentando di allontanarsi. Colpito, l’uomo ha reagito e ne è nato un corpo a corpo. Così anche l’aggressore è rimasto ferito dalla lama, in modo non grave, alle mani. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri e i soccorsi.

Il nigeriano, ferito in maniera un po’ più seria, è stato subito soccorso dal 118 e portato in ospedale dove è stato piantonato. Le sue condizioni non sono comunque gravi, come era invece sembrato in un primo momento.

L’accoltellatore è stato portato in ospedale per essere medicato e poi in caserma.

Sul posto dell’aggressione sono intervenuti il Radiomobile dei carabinieri – presente anche il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dell’Arma – e militari delle stazioni Navile e Indipendenza. Gli investigatori dell’Arma dei carabinieri stanno cercando di capire il contesto esatto nel quale è avvenuta l’aggressione e determinanti saranno le testimonianze dei presenti.