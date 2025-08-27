Piazzale Bianconcini. Disco verde alle auto

Terminati, con qualche giorno di anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia, i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica del parcheggio di piazzale Bianconcini. L’intervento nella grande area di sosta tra l’Osservanza e il cuore del centro storico ha previsto la rimozione dei tre vecchi punti luce e l’installazione di 16 nuovi pali di arredo con tecnologia Led, distribuiti lungo il perimetro e nell’aiuola centrale. Il tutto "garantendo una migliore illuminazione, maggiore sicurezza e minore impatto ambientale", evidenziano dal Comune. Da ieri mattina il parcheggio è nuovamente accessibile al pubblico.

"Grazie a questo intervento miglioriamo la qualità dell’illuminazione e la percezione di sicurezza in un’area molto utilizzata – dichiarano il sindaco Marco Panieri e la sua vice Elisa Spada, assessora con delega all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile –. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione durante i giorni di chiusura, che hanno permesso di completare i lavori nei tempi previsti".

Ultimato il potenziamento dell’illuminazione pubblica, piazzale Bianconcini è destinato nel prossimo futuro a cambiare volto. E ad assumerne uno migliore, con più verde e maggiormente ordinato. Il progetto, che andrà condiviso con gli operatori commerciali della zona, rientra nel piano di riqualificazione degli ingressi al centro storico approvato nei mesi scorsi dalla Giunta: una serie di schede di approfondimento da allegare al nuovo Piano urbanistico generale in vista dell’approvazione definitiva di quest’ultimo. L’obiettivo, si legge nelle carte, è quello di "fornire indirizzi progettuali per singoli interventi di qualificazione dei luoghi indicati, inquadrandoli in una organica cornice di rigenerazione urbana in coerenza con la strategia generale". Il tutto per arrivare al "miglioramento della qualità percettiva della città storica e attrattività dei punti di accesso" al centro storico.

Sono in tutto sei le aree oggetto dell’intervento. Per quanto riguarda in particolare la riqualificazione di piazzale Bianconcini, si parla di posizionamento di nuove aiuole alberate e realizzazione di un "chiaro e riconoscibile percorso ciclopedonale di connessione tra il vicino complesso Osservanza e la Porta Montanara", con relativa riorganizzazione dei posti auto.

Per il momento, non se ne sa di più. Essendo uno studio di pianificazione urbanistica, nel documento redatto dal Municipio non sono indicati né tempi né costi. L’auspicio è tuttavia quello che, arrivando entro quest’anno all’approvazione del Pug, si possa passare quanto prima a progettare interventi (compresi gli altri cinque in programma) per rendere davvero più facile e sicuro l’ingresso al cuore sempre più sofferente della città.