Piazzale Bianconcini. Non solo la nuova luce. Studi su sosta e ciclabile

Non c’è solo il potenziamento dell’illuminazione pubblica, i cui lavori sono in corso in questi giorni, nel futuro di piazzale Bianconcini. L’area di sosta tra il centro storico e il complesso dell’Osservanza è infatti destinata presto a cambiare volto. E ad assumerne uno migliore, con più verde e maggiormente ordinato.

Del tema si è parlato di recente, durante l’incontro in Municipio tra Giunta e operatori dedicato al piano di rilancio del cuore cittadino. In quella sede, il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini hanno messo l’accento sulla rigenerazione urbana, con il rilancio di "aree strategiche", come appunto quella di piazzale Bianconcini, per "creare nuovi spazi di aggregazione e migliorare la connessione tra le diverse zone".

Il progetto rientra nel piano di riqualificazione degli ingressi al centro storico, approvato nei mesi scorsi dalla Giunta: una serie di schede di approfondimento da allegare al nuovo Piano urbanistico generale in vista dell’approvazione definitiva di quest’ultimo. L’obiettivo, si legge nelle carte, è quello di "fornire indirizzi progettuali per singoli interventi di qualificazione dei luoghi indicati, inquadrandoli in una organica cornice di rigenerazione urbana in coerenza con la strategia generale". Il tutto per arrivare al "miglioramento della qualità percettiva della città storica e attrattività dei punti di accesso" al centro.

Sei le aree sotto la lente. Per quanto riguarda in particolare la riqualificazione di piazzale Bianconcini, si parla di posizionamento di nuove aiuole alberate e realizzazione di un "chiaro e riconoscibile percorso ciclopedonale di connessione tra il vicino complesso Osservanza e la Porta Montanara", con relativa riorganizzazione dei posti auto.

Come? È ancora presto per saperlo. Trattandosi solo di uno studio sulla pianificazione urbanistica, il documento redatto dal Municipio non contiene infatti cronoprogrammi né previsioni di spesa. L’auspicio è tuttavia quello che, arrivando entro quest’anno all’approvazione del Pug, si possa passare quanto prima a progettare interventi (compresi gli altri cinque in programma) per rendere davvero più facile e sicuro l’ingresso al cuore sempre più sofferente della città.

Tornando invece ai lavori in corso in questi giorni, l’importante intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in piazzale Bianconcini è partito come previsto lunedì scorso e andrà avanti fino al 29 agosto. In questo periodo, l’intero parcheggio resterà chiuso al pubblico.

Il cantiere comporterà la rimozione dei tre attuali punti luce su palo alto con sbraccio, ormai datati, e l’installazione di 16 nuovi punti luce su palo basso di arredo urbano. I nuovi elementi verranno posizionati lungo il perimetro del parcheggio e nell’aiuola centrale, così da garantire un’illuminazione più omogenea e risolvere le attuali zone d’ombra. Un intervento non solo estetico, ma tecnico e strutturale: la riqualificazione comporterà infatti anche il rifacimento completo delle linee, con scavi e opere di ripristino.

Il cantiere rientra nel maxi-piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica avviato nel 2024 e affidato a Hera Luce. L’obiettivo, ormai vicino a essere raggiunto, è quello di sostituire circa 11mila punti luce con nuove lampade Led, più sostenibili, efficienti e moderne, per un investimento complessivo di 24,6 milioni di euro.