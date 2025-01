Piccolo gruppo educativo, aperte le iscrizioni

Il municipio di Casalfiumanese ha pubblicato l’avviso integrativo per l’iscrizione al Piccolo gruppo educativo di San Martino in Pedriolo per l’anno 2024-2025. Dal 13 gennaio al 10 febbraio, infatti, sono riaperte le domande per l’ammissione alla frequenza della proposta didattica della frazione con priorità per i bambini residenti in area casalese e secondo i posti disponibili. Vincolante, l’attestazione di regolarità con gli obblighi vaccinali. Le richieste in arrivo dalle famiglie non residenti, sempre nel rispetto delle vaccinazioni obbligatorie per i propri figli, verranno prese in considerazione una volta esaurite le altre. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, fino al 30 giugno 2025 e resta chiuso durante le festività e i periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico regionale e da quello approvato dal Comune.

Le domande di ammissione, compilate sull’apposito modulo scaricabile dal portale web dell’ente o in distribuzione all’Ufficio scuola, potranno essere inviate per posta elettronica (scuola@comune.casalfiumanese.bo.it) o presentate di persona negli orari di apertura al pubblico degli uffici. In base ai posti disponibili, i bambini saranno ammessi, di norma, nell’ordine indicato nella graduatoria previo compimento del decimo mese di età. Al fine di salvaguardare la qualità dell’intervento educativo, si procederà all’accoglienza dei bambini solo entro il 30 aprile 2025 salvo specifiche situazioni da valutare a cura del coordinatore pedagogico e autorizzate dall’ufficio.