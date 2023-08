Pienone a Calici di stelle In migliaia a Fontanelice

Se non è record di presenze poco ci manca. Bilancio da pollice in alto per Calici di Stelle a Fontanelice che nella notte di San Lorenzo ha calamitato in vallata migliaia di persone. Formula semplice e collaudata quella che continua a mettere in campo il comitato Sapori in Piazza tra fascino del mito degli astri e ottima tradizione enogastronomia.

"È andato tutto per il verso giusto – confida Giuliano Monti dalla cabina di regia dell’appuntamento –. Un colpo d’occhio incredibile nelle prime ore dopo l’apertura dei varchi di accesso con code lunghissime. Fondamentale la clemenza del meteo con cielo sereno e temperature gradevoli". Impossibile, infatti, trovare un posto auto lungo la Montanara e nelle strade limitrofe al centro storico dell’abitato: "Difficile fare meglio in termini di affluenza – continua –. A livello logistico abbiamo sfruttato tutti gli spazi di accoglienza disponibili per quella che è la nostra realtà paesana. Abbattere anche i limiti fisiologici? Si potrebbe pensare al servizio di navette per i collegamenti con la città".

Presi d’assalto i banchi d’assaggio lungo il percorso pedonale ad anello tra piazza Roma e le vie Carretti, Sercecchi e Campomori. Tutti con il calice in mano per approfittare delle 5 degustazioni di vini, provenienti dalle botti di nove cantine della collina, comprese nel tagliando d’ingresso. Ma numeri importanti anche per la distribuzione dei prodotti tipici: pasta artigianale, formaggi, piadina romagnola, salumi, marmellate e la piè fritta. "Un segnale importante anche in ottica di ripartenza dopo i danni causati da frane e smottamenti alla nostra valle – e Monti ne sa qualcosa dopo diversi giorni di isolamento nel suo agriturismo di via Montemorosino –. Un modo per guardare avanti e riappropriarci della quotidianità. La collina vive di sagre, eventi, ospitalità e turismo". E nella notte delle stelle cadenti e dei desideri hanno fatto il pieno di consensi anche gli appassionati dell’associazione Astrofili Imolesi, protagonisti di un’interessante proposta per l’osservazione del cielo. Senza dimenticare l’atmosfera creata dallo show musicale e le istantanee esposte nella mostra ‘Tra cielo e terra, dal mattino alla notte, nella nostra valle’ a cura dell’Associazione Foto Culturale ‘Giovanni Magnani’.

Mattia Grandi