Pienone in sala per il film sul dottor Costa

Un successo la proiezione gratuita del docufilm biografico ‘Voglio Correre’ del dottor Claudio Marcello Costa al centro sociale ‘Tarozzi’ di Sesto Imolese. Più di un centinaio di persone hanno visto la pellicola che ripercorre la vita del fondatore della Clinica Mobile, per molti anni al seguito del motomondiale e della Superbike. Un’iniziativa organizzata dallo staff del centro sociale insieme ai moto club ‘Santerno’ e ‘M.C. Racing Imolese #96’. Presente in sala anche il pilota, e fresco vincitore della Bol d’Or, Kevin Calia. Applausi scroscianti in sala durante i titoli di coda per la commozione sincera del ‘Dottorcosta’ che ha da poco compiuto 83 anni. Già in agenda altre due proiezioni del film: il 3 aprile al cinema teatro Fossolo di Bologna, grazie all’impegno della Bcc Felsinea, e il 6 aprile al teatro Sarti di Faenza.

m.g.