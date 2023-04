Pierluigi Martini "Dai kart alla Formula 1 La mia passione nata tra queste curve"

Dai kart alla Formula 1 con l’autodromo di Imola nel cuore. Arrivano da Pierluigi Martini, pilota romagnolo da 118 Gran Premi nella massima specialità automobilistica e sul gradino più alto del podio nella 24 Ore di Le Mans del 1999, gli auguri per il compleanno numero 70 del circuito in riva al Santerno.

Martini, la sua prima istantanea legata alla pista imolese?

"Avrò avuto 4 o 5 anni e nell’allora Formula 4 correvano mio padre e mio zio. Li andai a vedere appollaiato su una di quelle impalcature da muratore all’altezza del rettilineo. Una pioggia battente, tornai a casa inzuppato".

Non solo.

"La 500 chilometri da spettatore alla curva della Tosa insieme al nonno. Anche lì pioveva a dirotto. Ricordo le balle di paglia, usate come protezioni, trascinate ai bordi del tracciato dai rigagnoli d’acqua".

Passa qualche anno ma quel nastro d’argento resta una calamita.

"Le serate alla curva delle Acque Minerali per vedere le ‘pieghe’ della gente comune. E le fughe da scuola per assistere alle tante corse di moto".

Poi anche lei è salito a bordo di un kart.

"A Imola è scoccata la scintilla per diventare pilota. Partecipai alla mia prima gara chiedendo il kart in prestito ad un amico. Lo teneva malmesso all’interno di una specie di stalla piena di conigli. Dopo il primo test dovetti rappezzarlo a colpi di saldatrice".

Ma scese in griglia di partenza.

"Il tracciato ricavato sul rettifilo del circuito imolese. Corsi con le gomme sgonfie perché non avevo quelle da pioggia".

E fece una scommessa con suo padre.

"A scuola non andavo benissimo. Così sottoposi a papà un accordo: convertire in promozione diretta le mie tante insufficienze in pagella in cambio di un kart nuovo".

E come finì?

"Promosso con 6 in tutte le materie. Da lì è partita la carriera".

Un vero colpo di fortuna per l’automobilismo.

"Il debutto nella Fiat Abarth del 1980 poi le vittorie nelle gare imolesi del campionato italiano ed europeo di Formula 3. Ma anche il successo in Romagna nell’intercontinentale di Formula 3000".

E ancora.

"Un quarto e sesto posto in Formula 1 davanti al mio pubblico, l’affermazione nelle Supercars e il giro più veloce nella 1000 chilometri con i prototipi".

Numeri alla mano, un bel feeling con l’autodromo Ferrari.

"Il circuito di Imola è tutto per me. La passione è nata tra queste curve. Oggi, poi, risiedo a pochi passi dal tracciato. Il modo per continuare a respirare l’essenza che ha accompagnato gran parte della mia vita". Non è ancora tempo dei titoli di coda.

"Grazie a mio figlio Arturo, laureato in ingegneria, impegnato in un tirocinio alla Dallara. In questi sta vivendo, proprio ad Imola, un’esperienza da ingegnere di pista per un team di Formula 4".

Mi descriva quel nastro d’asfalto ormai mitico?

"Lo devi sapere interpretare senza dare troppa confidenza. Chilometri che ti insegnano parecchio perché sono completi con tutti i tipi di curve".

Tante le modifiche nel corso del tempo.

"Ha seguito l’evoluzione della sicurezza, come le stesse monoposto. Un impianto molto diverso da quelli in voga in altre parti del mondo. Sul Santerno ho sempre visto arrivare piloti entusiasti di vivere emozioni".

E allora buon compleanno all’autodromo.

"E altri 70 anni, almeno, di successi".

Mattia Grandi