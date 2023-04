Piero Pelù a Dozza (Imola), l’ex Litfiba toglie l’immondizia lungo il rio Sabbioso

Dozza (Imola), 22 aprile 2023 – Una giornata da Diablo ecologista. Piero Pelù non ha perso tempo e dopo aver ritirato la pergamena di DozzAmbassador dalle mani del sindaco Luca Albertazzi, per il suo continuo impegno in difesa dell’ambiente e dei diritti umanitari, si è messo subito all’opera. Obiettivo? Aggiungere una tappa al suo ‘Clean beach tour’ che da tempo, insieme a Legambiente e a tanti volontari, ripulisce spiagge, mari e fiumi dall’immondizia.

E poco importa se le pendici del borgo distano una quarantina di minuti dal mare, perché le sponde del rio Sabbioso di Toscanella si sono rivelate il posto ideale per passare dalle parole ai fatti.

Così la voce dei Litfiba, con il singolo Musica Libera cantato insieme ad Alborosie appena uscito e il concertone del 1° Maggio a Roma alle porte, si è unito ad una decina di volontari iscritti all’albo comunale per setacciare gli argini del ruscello che bagna la frazione.

Non solo. Con loro c’erano anche gli alunni di un paio di classi della scuola primaria ‘Pulicari’ dotati di sacchi, guanti e pinze per raccogliere da terra i rifiuti. Un bottino complessivo di oltre 50 chilogrammi di pattume accumulato nell’area verde attorno al campo da calcio della frazione dozzese. Tante bottigliette, incarti di merendine e sacchetti di patatine individuati in prossimità del rettangolo di gioco da calcetto a pochi metri di distanza.

Poi Pelù, fedele alla sua anima di indomabile avventuriero, si è inoltrato in solitaria in riva al rio da dove sono affiorati addirittura un pallone di cuoio ed una bandiera. "Ma qui da voi le cose vanno ancora bene – ha raccontato il rocker al termine della sessione di pulizia –. La cosa peggiore capita in quei posti dove le plastiche, a causa del sole e delle intemperie, si sminuzzano in porzioni piccolissime e finiscono per diventare parte dell’ecosistema, perché ingerite o respirate dagli animali. Un ciclo della natura che poi finisce per minare, con altre forme, anche l’uomo".

La star toscana è attiva fin dagli anni Ottanta nella divulgazione di autentici appelli ecologisti in musica. Da capolavori impegnati coi Litfiba come Peste, Woda woda, Stesso futuro, Tribù, Intossicato e Eutòpia ai più recenti brani da solista che nell’album ‘Pugili fragili’ l’hanno visto duettare con l’attivista svedese Greta Thunberg. Un vero credo ambientalista ben contestualizzato tra i muri dipinti dove le medesime finalità sono state impresse negli articoli della Carta dell’Ambiente del Comune di Dozza.

Pelù, dopo aver visitato la Rocca, l’Enoteca Regionale ed i murales seguito da decine di fans, ha fatto visita alla cantina Merlotta di Imola per gustare alcuni vini del territorio prodotti dalla famiglia Minzolini ed incontrare il chitarrista gipsy Antonie Fernandez.