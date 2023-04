Piero Rattalino morto, il mondo della musica in lutto per il maestro

Imola, 6 aprile 2023 – Il mondo della musica e della cultura perde Piero Rattalino.

Il Maestro aveva 92 anni ed è venuto a mancare la notte scorsa a Imola. Rattalio si trovava in città con la moglie, la pianista Ilya Kim, in quanto ieri pomeriggio ha tenuto un seminario nelle aule della Rocca Sforzesca per la Fondazione Accademia Incontri con il Maestro, istituzione dove ha insegnato fin dalla fondazione negli anni ‘90 dello scorso secolo.

Il maestro Piero Rattalino, nato a Fossano, in Piemonte, il 18 marzo del 1931, risiedeva da anni a Roma. Studioso, divulgatore, provocatore, mente lucidissima in un fisico da anni sofferente, ha continuato fino alla fine ad essere presente sui palcoscenici d’Italia per seminari e lezioni-concerto, assieme a Ilya Kim.

La sua ricerca negli ultimi anni era rivolta, con molto vigore, allo studio del pubblico e alla sua personale teoria di come fare ad affascinarlo ed avvincerlo nei concerti dello spettacolo dal vivo. Gli esiti della ricerca erano consequenzialmente didattici e rivolti agli allievi e all’arte dell’interpretazione musicale.

“Caro Maestro Piero Rattalino, sei andato via proprio qui, ad Imola, nell’istituzione a te così cara, dove hai curato la crescita di molti pianisti, dove hai animato accesi dibattiti con i nostri Maestri, dove hai incantato il pubblico con le tue straordinarie doti oratorie grazie alla tua irrefrenabile passione per la musica e per l’interpretazione. Grazie di ciò che ci hai donato”, dicono il fondatore della Fondazione Franco Scala e la sovrintendente Angela Maria Gidaro.

Il presidente Corrado Passera, Scala e Gidaro, unitamente ai Consiglieri, ai Maestri, agli allievi e alla Fondazione tutta, si uniscono al cordoglio per la scomparsa del maestro.