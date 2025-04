Piero Rattalino. Tributo al piano di Ilia Kim

Si chiude questa sera alle 21, con l’Omaggio a Piero Rattalino nel secondo anniversario dalla scomparsa, la nona edizione di ERF#StignaniMusica. Sul palco del teatro comunale Ebe Stignani, Ilia Kim, rinomata pianista coreana nonché moglie del celebre pianista, docente, divulgatore, musicologo e storico del pianismo, scomparso due anni fa, sarà protagonista del concerto dal titolo Beethoven dalla quotidianità alla trascendenza. Rattalino per tanti anni ha frequentato Imola e la sua Accademia Pianistica, dove ha insegnato per molto tempo e dove ha conosciuto la sua futura moglie, Ilia Kim, che in questo concerto-omaggio troviamo come protagonista al pianoforte e alle letture.

E chi meglio di lei può ridare vita al Rattalino scrittore, musicologo, giornalista e divulgatore che tanto studio e tanta ricerca ha dedicato alla musica e al pianoforte. I suoi saggi su Chopin, Liszt, Gould, Rachmaninov, Beethoven, Benedetti Michelangeli hanno rappresentato per molti pianisti e musicisti delle vere guide, delle mappe per orientarsi nel complesso e ampio mondo del pianismo. Proprio dagli scritti di Rattalino sulle composizioni per pianoforte di Beethoven saranno estratte le letture che Ilia Kim leggerà in scena, alternandole con un programma musicale interamente beethoveniano dove si trovano le sonate "Patetica" e "Appassionata", il Capriccio op. 129 "alla Ingharese" (non è un refuso, è proprio scritto così) e la monumentale Sonata op. 110, esempio sublime di profondità compositiva.

Biglietti: I settore (platea e palchi centrali) 20 euro; II settore (palchi laterali) 16 euro; loggione 12 euro. Prevendita su Vivaticket.