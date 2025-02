Pietre d’inciampo e Shoah. Il dovere della memoria

Le pietre d’inciampo sono un progetto dell’artista tedesco Gunter Demnig. Nel 1992 egli posa la prima pietra a Colonia per ricordare il luogo in cui furono arrestati e poi deportati alcuni ebrei; su questo sanpietrino di ottone, che viene incastonato nel selciato, Demnig incide il nome delle vittime, il luogo e l’anno di nascita, e infine la data della morte e il nome del campo di concentramento in cui esse si sono spente. Il suo progetto ha nel tempo coinvolto comuni, regioni, scuole e istituzioni varie in tutta Europa, tanto che oggi le Stolpersteine (questo il nome originale in tedesco) sono più di 7.100. La cerimonia a cui abbiamo partecipato noi, alunni e alunne della classe 2D della scuola media Masaccio, è stata resa possibile dal lavoro di una discendente della vittima, Aldo Campagnano. Alice Chiesi è la bisnipote di Aldo. Vive e lavora in Francia, ma è stata molto disponibile e ci è venuta a trovare in classe.

Nel suo caso, si è arrivati alla pietra d’inciampo perché questa studiosa si è trasformata in ricercatrice e, con grande dedizione, ha ricostruito la storia del suo parente; ha poi contattato l’associazione dell’artista e il Comune di Firenze per la posa. Quando Alice era ancora alle elementari, sentì per la prima volta parlare della Shoah e ne fu molto colpita. Scoprì poi che nella sua famiglia c’era stato un antenato ebreo catturato dai fascisti durante la guerra; ma subito l’argomento venne troncato per non ferire i sentimenti della nonna, ancora addolorata per la scomparsa dell’amato zio. Solo una volta finiti gli studi, Alice ha deciso di riprendere in mano l’argomento e si è messa a ricostruire la storia del prozio. Per portare avanti la sua ricerca si è servita sia di archivi online, come il prezioso CDEC, la fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea; sia degli archivi dei campi di concentramento.

Aldo Campagnano risulta scomparso nel campo di Gleiwitz, conosciuto anche come Auschwitz IV, dove fu registrato col numero che gli avevano tatuato sul braccio: 174481. Il fatto che il suo tatuaggio sia simile a quello di Primo Levi, 174517, fa credere ad Alice che i due uomini potrebbero essere arrivati insieme nel terribile campo. Cosa abbia poi causato la morte di Aldo non è sicuro, ma dalla data dell’arresto, il 3 febbraio del 1944, egli riuscì a sopravvivere meno di un anno, fino al 31 dicembre del 1944. Auschwitz fu liberata 27 giorni dopo la sua morte.