Imola, 20 ottobre 2020 - Tragico incidente oggi intorno alle 13 lungo via Ortignola. Uno schianto in cui è morto Pietro Gino Liverani di 90 anni a bordo della sua Lancia Y.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi, la piccola utilitaria che viaggiava in direzione della periferia (a bordo c'era il 90enne) si sarebbe andata a schiantare in prossimità di una curva contro un furgone Ducato che veniva dalla direzione opposta. La dinamica dei fatti è al vaglio degli investigatori.

Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno constatato che per l'anziano non c'era ormai più nulla da fare. Per mettere in sicurezza i veicoli sono intervenuti anche i vigili del fuoco imolesi. Sotto choc anche il conducente del furgone, un cinquantunenne toscano, trasportato al pronto soccorso.