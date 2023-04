Pillole d’arte e di lettura nel parco La nuova vita di Villa Manusardi

I progetti legati alla lettura occupano un posto speciale nella programmazione dell’amministrazione comunale di Casalfiumanese. Nasce con lo spirito di portare un altro prezioso tassello alla causa, infatti, il percorso ‘Un trifoglio e un’ape. Voci nel parco: una biblioteca diffusa a Casalfiumanese’ supportato dal contributo della Regione. L’obiettivo? Promuovere e valorizzare l’arte di leggere adottando modalità innovative, inclusive e accessibili capaci di stimolare la creatività degli utenti. Non solo. L’opportunità strizza l’occhio anche alla riscoperta degli spazi dello splendido parco di Villa Manusardi. Una dimora ottocentesca situata al civico 27 di viale Andrea Costa, e circondata da un enorme polmone verde, che è anche sede della sala a scaffali del capoluogo. E tra gli intenti della giunta guidata della sindaca Beatrice Poli c’è anche quello di coinvolgere maggiormente i lettori a utilizzare con continuità i servizi bibliotecari. Così sono stati creati dei punti di promozione della lettura all’aperto con l’utilizzo di moderne tecnologie e una web app che consente di accedere a un’esperienza di lettura ad alta voce. Ma non è tutto. Via libera alla realizzazione di cinque simpatiche sculture, stampate in 3d e abbinate tramite appositi Qr code al percorso, che guideranno i cittadini all’interno dei parchi pubblici. Le statue, nella fase di avvio del progetto, non saranno installate in modo definitivo ma diventeranno protagoniste di mirati eventi e laboratori organizzati dalle scuole e dalla locale biblioteca. Intanto è già stata stabilita la data di inaugurazione del progetto. Quando? Ovviamente il 2 giugno, in occasione di quella tradizionale Festa del Libro che da qualche tempo celebra, alle latitudini casalesi, l’importanza di leggere come elemento indispensabile per la crescita culturale di ogni individuo.

m. g.