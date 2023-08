Pillole di turismo Sui canali social il filmato che esalta la Vallata del Santerno

Nella serata di ieri è stata pubblicata sui canali social del Nuovo Circondario Imolese e di Imola Faenza Tourism la prima video-pillola per promuovere il territorio circondariale.

L’atto di esordio di un progetto a quattro mandate dal titolo ‘A pochi passi da Imola’, con filmati realizzati dalla società bolognese Black Cut, promosso dall’unione con sede in via Boccaccio e finanziato con 13mila euro dalla Città Metropolitana. Un’azione inserita nei programmi di intervento per la promozione dell’economia di prossimità per i quali, alla fine del 2022, il Nuovo Circondario aveva partecipato e ottenuto il contributo. Una strategia che strizza l’occhio alla valorizzazione commerciale e turistica di un’area geografica segnata dagli eventi alluvionali e franosi della scorsa primavera. Una sorta di missione rilancio, con la consapevolezza di poter contare su luoghi incantevoli da visitare e sul florido tessuto economico-ricettivo.

Il primo video è dedicato alla vallata del Santerno con protagonisti i comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice. La pillola dura due minuti e spazia dalle bellezze paesaggistiche a quelle naturalistiche della collina. Senza dimenticare i prodotti tipici, l’ospitalità e le testimonianze di alcuni operatori economici della zona. Con un codice chiaro: natura, agriturismi, prodotti tipici e benessere.

"Un modo concreto per valorizzare i territori di dimensioni più piccole e le realtà più tipiche che rappresentano una grande opportunità di incremento dell’attrattività turistica – spiega il presidente del Nuovo Circondario, Marco Panieri –. La scelta di realizzare delle video pillole di promozione delle tre principali aree adiacenti alla città di Imola (le altre saranno il combo Dozza-Castel San Pietro e la pianura sull’asse Medicina-Mordano-Castel Guelfo, ndr) è importante in questo periodo post-alluvione caratterizzato dalla ricostruzione".

Per la delegata alla Montagna dell’ente, Beatrice Poli, "dopo le difficoltà degli ultimi mesi, ecco uno strumento utile per ricordare a tutti le attività disponibili in vallata. La volontà è quella di spingere i curiosi ad esplorare i nostri esercizi commerciali e la natura lungo il Santerno". Soddisfatto Luca Albertazzi, sindaco di Dozza con competenze turistiche per l’unione: "La ripartenza passerà dalla capacità di ogni municipio di veicolare al meglio le proprie peculiarità – sottolinea –. La creazione di contenuti multimediali mette in vetrina le eccellenze e sfrutta le moderne tendenze virali nell’epoca di web e social".

Prossime pubblicazioni attese nella seconda metà di settembre e a inizio di ottobre, compreso il filmato da maxi spot sull’unicità del patrimonio circondariale. In parallelo, poi, partirà un corso di formazione online di 6 serate rivolto a tutte le attività commerciali e di servizio per captare l’importanza di un buon presidio nell’etere digitale in chiave promozionale.

Mattia Grandi