Pilota morto nell’incidente in Friuli Il cordoglio del sindaco Panieri

"Desidero esprimere a nome della Città di Imola, dell’Amministrazione comunale e mio personale vicinanza e cordoglio per la scomparsa del capitano Alessio Ghersi". È con commozione che il sindaco Marco Panieri ricorda il pilota morto l’altro giorno in un incidente aereo in Friuli. "Lo conobbi a Imola l’anno scorso, prima del sorvolo delle Frecce Tricolori, per il Gran Premio di Formula 1 – ricorda il primo cittadino –. Ci stringiamo ai familiari, alle persone a lui care, alla Pattuglia Acrobatica Nazionale e a tutta l’Aeronautica Militare in questo momento di dolore e sofferenza". Il capitano Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, erano uno dei dieci piloti delle Frecce Tricolori. Era "Pony 5", ovvero occupava la posizione di secondo gregario destro nella Pattuglia acrobatica. L’ultraleggero su cui volava, per un probabile guasto, è precipitato sulla catena dei Musi, area Valli del Torre, nel comune di Lusevera, uccidendo Ghersi e il familiare che era a bordo.