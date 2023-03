Pinchas Zukerman Trio Tutto esaurito e applausi

Tutto esaurito e grandi applausi, mercoledì sera a Palazzo Monsignani, per il Pinchas Zukerman Trio. E così al termine del trionfale concerto organizzato dalla Fondazione Accademia di Imola ‘Incontri con il Maestro’, il grande maestro Zukerman ha voluto esprimere parole di soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e per il pubblico che ha gremito la sala Mariele Ventre.

"Conoscevo già la straordinaria realtà della Fondazione Accademia Internazionale di Imola, perché negli Stati Uniti il lavoro di questa istituzione è considerato di top-class mondiale – ha spiegato Zukerman –. Ma mi ha sorpreso il livello del pubblico: colto, competente, capace di entrare in risonanza profonda col mio trio, quasi suonasse insieme a noi. L’Italia è davvero fortunata a disporre di una pietra preziosa come l’Accademia di Imola, dove la musica si studia e si produce a livelli tra i più importanti al mondo".

A Palazzo Monsignani, il Pinchas Zukerman Trio ha eseguito per il pubblico un programma musicale composto dalla Fantasiestucke op.88 di Schumann, dal Trio in fa maggiore op. 18 di Saint-Saens e dal Trio ‘Degli Spettri’ in re maggiore op.70 n.1 di Beethoven. Un concerto che ha stregato i tanti presenti.

Quasi inevitabile, quando i protagonisti sono di così alta levatura. Con una carriera che abbraccia cinque decenni, Zukerman è infatti uno dei musicisti più richiesti e versatili del momento: violinista e violista solista, direttore d’orchestra e musicista da camera. È rinomato come virtuoso, ammirato per il lirismo espressivo del suo modo di suonare, la singolare bellezza del timbro e l’impeccabile musicalità. E dopo 54 anni di vertiginosa carriera, le parole di Zukerman, uno dei più acclamati musicisti viventi, suonano come ulteriore riscontro al palmarès della prestigiosa Fondazione presieduta da Corrado Passera.

Tra l’altro, il concerto dell’altra sera rientrava nella ‘Serie Guest’ dei concerti organizzati dalla Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’ in collaborazione con il Comune. La ‘Serie Guest’ è realizzata in collaborazione con Domus Artium Roma di Barrett Wissman, nuovo consigliere di amministrazione della Fondazione. Il ricavato dalla vendita dei biglietti va a costituire un fondo destinato a borse di studio per giovani talenti che verranno premiati pubblicamente in occasione della prossima inaugurazione dell’anno accademico.