"Piogge estreme e troppo cemento. La prevenzione? Va pianificata"

Nell’ultimo anno e mezzo, le alluvioni hanno messo in ginocchio parte dell’Emilia-Romagna. Per comprenderne l’origine e che cosa si possa fare per limitare l’impatto, abbiamo intervistato il geologo Giulio Torri (foto), laureato all’università di Parma.

Torri, perché cade così tanta acqua?

"Stiamo vivendo il cambiamento climatico e assistendo a fasi di maltempo sempre più violente e concentrate. Quello che è accaduto nel maggio 2023, ha assunto connotati di un evento ’secolare’, ossia di un’intensità davvero rara. Eppure, tali eventi si sono ripresentati nell’arco di poco più di un anno, dimostrando che queste situazioni estreme sono destinate ad essere più frequenti. I terreni non riescono più a riassorbire efficacemente queste piogge, data la grande quantità in poco tempo. Allo stesso modo, i fiumi dovrebbero drenare le acque, ma la loro capacità è ormai insufficiente a gestire le ondate di piena. Ciò è favorito da un territorio già di per sé ’sfortunato’".

Che cosa intende?

"Abbiamo delle litologie (ossia la natura delle rocce e dei terreni) predisposte al dissesto. Si tratta di terreni e colline che tendono facilmente a cedere. Inoltre, dal punto di vista idraulico, i fiumi e i torrenti negli ultimi settant’anni sono stati modificati dall’intervento umano: si sono ristretti e approfonditi, riducendo la loro capacità di gestire le acque".

C’è stato un eccessivo consumo di suolo?

"Sì, questo fenomeno è parallelo al cambiamento climatico. Un terreno naturale ha infatti una sua permeabilità e può assorbire una certa quantità di acqua. Tuttavia, se lo si sostituisce con costruzioni e infrastrutture impermeabili, si riduce la capacità del terreno di assorbire. La cementificazione e il consumo di suolo portano l’acqua piovana a confluire direttamente nelle fognature e nei fiumi, aggravando le inondazioni".

In questi giorni si è parlato tanto di mancata prevenzione, ma era possibile effettuarla?

"Non proprio, la prevenzione non è qualcosa che si può fare in un anno. È un processo di lungo termine che richiede un piano strutturale mirato alla mitigazione del rischio per decenni".

Cosa fare per tutelarsi?

"La riqualificazione dei fiumi può ridurre il rischio e si può realizzare ampliando gli spazi che possono occupare, con un intervento efficace deve coinvolgere l’intero bacino idrografico, dalla sorgente alla foce. Vanno prese in considerazione anche le aree boschive circostanti, che spesso finiscono per diventare un problema aggiuntivo franando all’interno dei corsi d’acqua. Quindi una semplice pulizia degli argini non è sufficiente. Il problema è molto più complesso e richiede una gestione olistica e a 360 gradi".

Francesca Pradelli