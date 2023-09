Pioggia di critiche al trasferimento del Suap

Fa discutere, sia a livello politico che sindacale, il trasferimento della funzione Suap (Sportello unico attività produttive) dal Comune al Circondario, con associazione finale di tutti i Municipi aderenti.

"L’operazione suscita numerosi interrogativi – protestano i Cobas –. In particolare sulla efficienza ed efficacia, tenendo conto che alcuni Comuni (quelli della Vallata, ma anche Castel Guelfo e Mordano) provengono da una precedente gestione fallimentare e precocemente conclusa di associazione all’interno del Circondario, a nostro avviso derivante – proseguono i rappresentanti sindacali – dall’aver effettuato una semplice somma di dipendenti senza alcuna riorganizzazione e adeguata analisi e soprattutto senza prevedere le idonee risorse, se non per un nuovo dirigente, probabilmente l’attuale responsabile".

Sul fronte politico, arrivano critiche anche dall’opposizione. "La convenzione rappresenta un ulteriore accentramento sull’ente di via Boccaccio che rischia di peggiorare i servizi – manda a dire Daniele Marchetti, consigliere comunale e regionale della Lega –. Gli amministratori locali riflettano. Dovrebbero fermare questo processo che rischia di sovraccaricare i dipendenti trasferiti in questa nuova struttura centralizzata, causando probabili disservizi – conclude il leghista –, soprattutto per la Vallata del Santerno, che ha già subito cambiamenti negli ultimi anni".