Pioggia di euro per gli interventi alla scuola media Andrea Costa

Lunga la lista dei cantieri comunali al via nel 2023.

La Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo in linea tecnica dei lavori di adeguamentomiglioramento sismico della scuola media Andrea Costa (via Pio IX). Previsto un investimento di oltre 660mila euro all’interno di un quadro economico complessivo da oltre un milione (fondi Pnrr).

Si tratta di un plesso scolastico composto da quattro corpi principali e tre corpi minori per una superficie complessiva di 2.900 metri quadrati. L’intervento riguarda una porzione dell’edificio (corpo A) della superficie complessiva di 1.100 metri quadrati composto da due piani ed è stato valutato prioritario in quanto l’area in questione risulta esposta a maggiori rischi in caso di terremoto.

Sempre a proposito di scuole, e di lavori di portare avanti con i fondi del Pnrr, approvato anche uno studio preliminare di fattibilità per lavori di nuova costruzione della mensa scolastica alle elementari Pulicari per un quadro economico complessivo di 800mila euro.

Più avanti, invece, l’operazione che porterà alla riqualificazione del ponte di viale Dante (foto) attraverso un investimento di poco superiore al milione di euro, anche in questo caso di finanziamenti europei. Dopo che il 20 dicembre la Giunta ha approvato il progetto esecutivo, Area Blu è già al lavoro per affidare i lavori. In questa ottica, la società in house del Comune ha svolto un’analisi dei fornitori presenti sulla piattaforma Sater (Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna), selezionando alcune ditte. Ditte che avranno ora trenta 30 giorni per la presentazione dell’offerta.

L’importo dell’appalto è stimato in 857mila euro più Iva, per una durata complessiva dei lavori di 253 giorni, così come previsto nel cronoprogramma del progetto esecutivo. Le operazioni si concluderanno dunque nell’arco di oltre otto mesi ed è probabile che si proceda a stralci in modo da non scontrarsi con le attività dell’Autodromo.