Pipistrelli studiati dagli alunni

Si è concluso il progetto ‘Un parco per te’, finanziato dall’Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità -Romagna di cui fa parte anche il municipio di Casalfiumanese, dedicato agli alunni delle scuole primarie del territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso. Alcune classi, infatti, hanno impiegato diverse ore di didattica per studiare la tipicità della fauna nell’area geografica di riferimento. In particolare, i pipistrelli. Un percorso impreziosito da una serie di escursioni guidate nel parco nei pressi di Brisighella e del Carnè. L’attività è terminata con la realizzazione di due casette per pipistrelli, le utilissime bat box, sistemate negli spazi esterni della primaria ‘C. Collodi’ e del Parco Manusardi.