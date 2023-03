Piratello e altri cimiteri L’impegno del Comune "Avanti con un piano da 200mila euro l’anno"

Interventi di manutenzione già realizzati, da inizio mandato a oggi, per un totale di 450mila euro. E un impegno che proseguirà anche in futuro attraverso un investimento di circa 200mila euro l’anno affidato ad Area Blu. Il sindaco Marco Panieri fa il punto sulla situazione dei cimiteri imolesi. E assicura massima attenzione su un tema sempre particolarmente sentito dai cittadini, che in passato hanno duramente contestato le varie amministrazioni comunali su questo versante.

Lo spunto glielo fornisce, almeno in parte, la protesta avanzata nei giorni scorsi su queste pagine dall’Associazione figli spirituali e amici di padre Luigi. Tramite il suo presidente, Francesco Grandi, la compagine che da tempo si batte assieme al Comitato Piratello per migliorare le condizioni del principale camposanto cittadino aveva infatti segnalato un problema di allagamenti dovuto alla mancata copertura di una parte della struttura.

"C’è grande attenzione al cimitero del Piratello così come a tutti i cimiteri del territorio: Zello, Linaro, San Prospero, Croce in campo, Sesto Imolese e Mezzocolle, sempre di proprietà comunale e dati ingestione ad Area Blu – ricorda il primo cittadino –. Sono tanti gli interventi di manutenzione realizzati da Area Blu, su indicazione del Comune, in questi due anni di mandato, sia al cimitero del Piratello sia in quelli delle frazioni: nel complesso, abbiamo realizzato interventi, già completati, per un investimento di circa 450mila euro. Abbiamo iniziato un lavoro impegnativo, che proseguiremo nei prossimi anni, per una riqualificazione e una manutenzione straordinaria dei cimiteri, consapevoli di avere un patrimonio molto diffuso e ampio".

Per quanto riguarda il tema specifico sollevato dall’associazione di Grandi, "è pur vero che in caso di forte maltempo varie zone sia al piano terra che in elevazione vengono bagnate dalla pioggia", riconosce il sindaco Panieri. E il motivo è chiaro: "La struttura del cimitero è composta per molte parti da un susseguirsi di portici aperti che offrono il fianco alle perturbazioni atmosferiche, ma ciò che è importante è che non si formino aree allagate o pozzanghere, proprio per evitare di mettere a rischio l’incolumità dei visitatori". Detto che comunque Area Blu ha stipulato un’apposita polizza assicurativa per tutti gli immobili pubblici in caso di infortuni, per impedire che si formino aree allagate la società ha investito nel 2022 circa 10mila euro per la pulizia di tutte le caditoie e pozzetti all’interno dei cimiteri comunali, che sono circa mille.

Secondo quanto ricostruito dal Municipio, sempre nel Campo 2000 del cimitero del Piratello sono state sostituite parte delle guarnizioni di collegamento tra i vari marciapiedi e installate una serie di canalizzazioni per il convogliamento delle acque piovane. Mentre nel settore dei sotterranei U e T sono state rifatte le coperture in vetro cemento delle bocche di lupo, per evitare infiltrazioni di acqua. Insomma, dopo le (tante) polemiche del passato, finalmente la strada imboccata sembra quella giusta.

"Sono tutti interventi di manutenzione che testimoniano l’attenzione del Comune, attraverso Area Blu, per garantire la massima fruibilità, in sicurezza, di un luogo nel quale il rispetto della dignità e della sensibilità sono massime – conclude il sindaco Panieri –. Restano sicuramente ancora interventi da realizzare e sono apprezzate tutte le critiche costruttive che possano contribuire a migliorare il luogo dove riposano i nostri cari".