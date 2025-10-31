Piratello, scende il limite di velocità. Multa oltre i 50 chilometri orari . Il centro abitato si allarga ancora

È servito quasi un anno in più del previsto, ma alla fine l’annunciata riduzione dei limiti di velocità al Piratello è pronta a entrare in vigore assieme a un’estensione del centro abitato che, oltre a quel tratto della via Emilia, interesserà anche la Montanara.

Secondo quanto annunciato ieri dal Comune, la sostituzione della segnaletica stradale al Piratello è programmata per lunedì 3 novembre, mentre venerdì 7 ci sarà lo spostamento del segnale di inizio del centro abitato di Imola in direzione Vallata. Durante le operazioni sarà installata una segnaletica provvisoria a fondo giallo per segnalare la variazione del limite di velocità, che passerà da 70 km/h a 50 km/h. Gli autovelox presenti al Piratello "saranno ritarati in conformità al nuovo limite", hanno ricordato dal Municipio, invitando gli automobilisti a "prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le indicazioni durante i lavori".

Per quanto riguarda in particolare quel tratto della via Emilia, l’estensione del centro abitato con relativo abbassamento dei limiti di velocità fece molto a discutere, a inizio 2024, all’epoca del via libera da parte del Consiglio comunale. Le forze politiche di opposizione (ma ci fu qualche mal di pancia anche all’interno della maggioranza) puntò il dito con la costruzione, nel frattempo avvenuta, di un nuovo autolavaggio a servizio del distributore di carburanti Conad.

Secondo quanto ricostruito a febbraio dello scorso anno dalla Giunta, tuttavia, lo spostamento del cartello di centro abitato nasceva dalla "volontà del Comune di intervenire per la messa in sicurezza" della zona del Piratello. Il Municipio aveva infatti ribadito di aver chiesto già nell’autunno del 2021 ad Area Blu di verificare, a seguito di alcune segnalazioni, l’opportunità di intervenire sugli attuali limiti di velocità, proponendo l’abbassamento da 70 Km/h a 50 Km/h.

Dall’analisi della società sull’incidentalità 2016-2020 in quel tratto di via Emilia, era infatti emerso un "numero non trascurabile di casi, con 14 incidenti all’interno del centro abitato" della frazione. Nella "maggior parte" delle volte, si trattava di "tamponamenti localizzati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, con ogni probabilità connesse alla presenza del cimitero e del Santuario della Beata Vergine del Piratello", avevano spiegato dal Comune, che per questo a settembre 2021 aveva chiesto ad Anas, in quanto di sua competenza, di ridurre il limite di velocità. È stato così sottoscritto con l’Azienda nazionale autonoma delle strade il verbale di delimitazione del centro abitato, sottoscritto a ottobre 2023, nel quale è disciplinata anche la gestione e manutenzione del piano viabile, che resta in capo ad Anas.