Piscina, al via i corsi. Riaperta la palestra

A due settimane dalla riapertura con la nuova gestione a cura della società sportiva Aquasport, funziona ormai a pieno regime la piscina comunale di Castel San Pietro Terme. Da ieri hanno preso il via i corsi di nuoto e fitness in acqua organizzati dalla società sportiva Swim Castello, e ha riaperto i battenti la palestra, gestita anch’essa da Swim Castello, che si trova al piano superiore dell’edificio. L’attività agonistica programmata dalla Uisp era invece ripartita già dal 20 novembre. Inoltre è entrato in vigore l’orario di apertura definitivo dell’impianto natatorio, un orario più esteso rispetto a quello provvisorio, che va maggiormente incontro alle esigenze del nuoto libero. "Nelle prime due settimane di apertura dell’impianto c’è stato un grande interesse per la ripresa delle attività – sottolinea il presidente di Aquasport Fabrizio Rossi –. Molte persone hanno chiesto informazioni su orari, corsi e anche sulla palestra". Con l’orario di apertura definitivo si può accedere alla piscina: lunedì e giovedì ore 7-22, martedì, mercoledì, venerdì ore 9-21, sabato ore 9-19, domenica ore 9-13. Le tariffe di ingresso per il nuoto libero sono: biglietto intero 7,50 euro, ridotto 5 euro, bambini fino a 6 anni compresi gratuito. Sono disponibili anche abbonamenti. Per informazioni: 376-2058745.