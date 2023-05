Piscina, al via i nuovi lavori Investiti 65mila euro per il restyling del giardino

Make up esterno per la piscina di Castel San Pietro. Dopo la tribolatissima vicenda relativa ai ritardi della riapertura dell’impianto attraverso la copertura con pallone pressostatico della piscina all’aperto, con l’estate alle porte, è quasi tempo di ‘svestire’ nuovamente l’impianto per renderlo fruibile nei mesi estivi. Complici proprio i lavori eseguiti nei mesi scorsi, però, l’area verde è stata ampiamente compromessa, e il Comune ha così dovuto prevedere un intervento di restyling della zona da eseguire, questo recita la delibera di giunta, entro il 25 maggio. "I lavori di copertura della piscina e quelli seguiti al rilevamento delle perdite d’acqua negli impianti sotterranei hanno comportato l’impiego per mesi di mezzi pesanti e bobcat che hanno compromesso lo stato del prato che circonda la piscina all’aperto, rendendo necessario un ripristino", spiega Andrea Bondi, vicesindaco con delega ai Lavori pubblici. Da qui, dunque, lo stanziamento complessivo di 65 mila euro per un intervento inquadrabile come manutenzione straordinaria. Intervento che prevede il "ripristino e il rifacimento di tutta l’area verde e rifacimento dell’impianto di irrigazione".

Nella delibera due sono dunque le voci principali che compaiono. La prima riguarda la "fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione per tappeto erboso comprensivo di scavo a sezione obbligata realizzata con mezzi meccanici su terreno vegetale".

Un nuovo sistema che "sarà dotato di 36 irrigatori aventi una portata minima di 8 metri". Successivamente all’impianto di irrigazione avverrà poi l’intervento più oneroso, quantificabile in oltre 25 mila euro, di "posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee". Posa che avverrà congiuntamente al "diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 centimetri, di mescola di sabbia e lapillo". Una rizollatura e un nuovo impianto d’irrigazione, dunque, per rifare il look all’area verde che circonda la piscina scoperta che almeno per un triennio sarà l’unica a disposizione della città sia in estate che, coperta dal pallone pressostatico, d’inverno, in attesa che arrivi il tanto agognato progetto della nuova piscina di Castel San Pietro che comunque non sorgerà nell’area attuale.

Claudio Bolognesi