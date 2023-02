Piscina chiusa, il M5s chiede un’ispezione

Il consiglio comunale in toto in ispezione alla piscina comunale. La richiesta arriva dal Movimento 5 Stelle, che vuole vederci chiaro rispetto alla situazione ormai paradossale dell’impianto natatorio castellano, riaperto dopo una lunga sequenza di posticipi e poi immediatamente richiuso due giorno dopo per via di una perdita di 25 mila litri di acqua causata da una rottura di una conduttura non ancora però individuata. Il M5S attacca duramente la giunta-Tinti, non facendo sconti. "Solo nell’ultimo consiglio comunale ci era stato assicurato che l’impianto dal vista del punto tecnico-strutturale era a posto, che per la riapertura bastava solo assolvere le certificazioni del caso – spiega l’esponente del M5s –. Ebbene, eravamo rimasti fermi a quel punto e noi, come le altre forze d’opposizione, solo a mezzo stampa abbiamo poi saputo della chiusura, senza nessuna comunicazione ufficiale. Sempre e solo da comunicazione stampa abbiamo poi saputo che la causa di questa ennesima chiusura è da attribuire a perdite d’acqua con evidente rottura delle tubazioni. Per di più, secondo insistenti indiscrezioni, sembrerebbe che questa situazione di criticità sarebbe stata segnalata al comune già nel mese di ottobre scorso".

Una situazione, quella attuale, che "ovviamente, sommata alle battute di arresto precedenti, continuano a creare forti disagi ai gestori, ai cittadini, ai lavoratori, alle società sportive, ai bambini, agli invalidi e ha tutte quelle persone in riabilitazione. A questo si somma che la perdita d’acqua, che per ammissione del sindaco ammonterebbe a 250 mila litri, costituisce un notevole danno ambientale e ed un esubero di costi. Costi che – attacca il consigliere del Movimento Pietro Latronico –, già si attestano a 800 mila euro per la soluzione ponte adottata del pallone pressostatico posizionato sulla piscina scoperta, ma che non sono definitivi ma destinati a lievitare".

Sono diverse le domande che il M5S pone alla Giunta. "Ci chiediamo, in primis, se i lavori per questa soluzione ponte sono stati eseguiti seguendo i tempi tecnici - esecutivi giusti, oppure se sono stati accelerati e fatti con superficialità per evitare un caso politico – ribadisce Latronico –. Si poteva forse procedere con più calma eseguendo i lavori con più criterio?". A margine di questi quesiti, il Movimento chiede ora "di organizzare una visita ispettiva da parte di tutto il consiglio comunale alla piscina comunale, una visita che veda presenti l’ufficio tecnico comunale, le varie aziende che hanno operati nei lavori, i gestori e le società sportive, oltre ad una rappresentanza di utenti".

Claudio Bolognesi