Piscina chiusa, la giunta finisce sotto accusa

"Una situazione imbarazzante ed oltre il ridicolo". Così il consigliere comunale di Prima Castello Luca Morini passa all’attacco sulla questione-piscina, con la struttura che, appena due giorni dopo la nuova apertura avvenuta lunedì, è stata nuovamente chiusa per ingenti perdite d’acqua riscontrate nei primi due giorni d’attività. Se da una parte il sindaco Fausto Tinti ha dichiarato mercoledì al Carlino che "i tecnici si sono attivati subito per capire dove insiste la rottura e far partire immediatamente i lavori di ripristino", ieri invece Sogese, che gestisce l’impianto e che mercoledì aveva annunciato la chiusura, sempre sulla propria pagina Facebook ha confermato che "i tecnici hanno lavorato tutto il giorno per cercare di trovare una soluzione per riaprire nel minor tempo possibile, ma senza indicare tempistiche certe". Così, "nei prossimi giorni e fino a nuova comunicazione tutte le vasche della piscina rimarranno chiuse", con tanto di "scuse per i disagi" e con una precisazione come chiosa finale: "Questa nuova battuta d’arresto, dopo quelle già subite per diverse problematiche non dovute alla nostra gestione, crea grossi problemi in primis a noi e a tutto lo staff. Stiamo lavorando senza sosta per riaprire appena possibile". L’imbarazzo insomma è trasversale, e sulla situazione davvero grottesca, tra rimandi e posticipi che durano mesi, plana il consigliere Morini che sottolinea come "all’indomani della riapertura di una rattoppata piscina temporanea, soluzione ponte già resasi necessaria per l’incuria e l’inerzia nella gestione delle strutture pubbliche da parte delle giunte di sinistra locali, ci troviamo di fronte ad un nuovo incredibile stop". In pratica, riassume il consigliere d’opposizione, "dopo un ritardo di oltre due mesi sulla riapertura, una lievitazione di spesa che ha portato ad uno spreco di denaro dei castellani per oltre 800 mila euro e tutto il completamento di iscrizioni e disdette in altre strutture per la ripresa della corsistica, ci troviamo di fronte ad una nuova inaccettabile chiusura della piscina. I disagi per la città – attacca Morini –, sono difficilmente calcolabili, le responsabilità univoche ed evidenti. E se di fronte alla prima chiusura le responsabilità erano attribuibili e ripartibili su tutte le Giunte che si sono succedute negli anni sottovalutando un problema già in essere, non altrettanto possiamo dire in questa occasione".

Claudio Bolognesi