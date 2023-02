Piscina, falsa partenza: chiusa dopo due giorni

"Purtroppo abbiamo riscontrato un improvviso problema idraulico nella parte della piscina e siamo quindi costretti a tenerla chiusa. Siamo già al lavoro per capire e risolvere la situazione! Vi aspettiamo però nella nostra palestra che rimane regolarmente aperta". Con questo post sulla propria pagina Facebook il gestore Sogese ha annunciato nella mattinata di ieri il nuovo stop per la piscina. Una ‘neverending story’, quella dell’impianto natatorio castellano, che davvero sembra non avere un capitolo culminante. Riaperta lunedì dopo diversi posticipi che avevano scatenato un mare, per stare in tema acquatico, di polemiche, due giorni dopo ecco il nuovo stop.

"Ci siamo attivati subito, di concerto con il gestore Sogese, per capire dove sia il problema – ha spiegato ieri nel primissimo pomeriggio il sindaco Fausto Tinti –. Quello che è stato riscontrato è una perdita di 250mila litri di acqua in due giorni (nei primi due di ritorno di attività, lunedì e martedì, ndr). Si tratta di una perdita importante, che ci ha costretto a prendere l’unica decisione possibile, quella di chiudere l’impianto fino a quando il problema non verrà risolto. Immediatamente, dalle prime ore di ieri, i tecnici dei nostri uffici si sono recati sul posto, dove sono tutt’ora e dove continueranno a lavorare fino a quando non verrà individuato il punto esatto di perdita. Contiamo nella giornata di domani (oggi, ndr) di avere una risposta in questo senso, e di capire quindi dove e come intervenire".

Il quando intervenire, invece, è scontato: "Subito, si lavorerà alla risoluzione del problema immediatamente, appena individuata il punto di perdita".

Su quest’ultimo aspetto ruota anche la tempistica dell’intervento stesso e, ovviamente, della successiva riapertura.

"La speranza è che il problema sia in una zona esterna, più facilmente raggiungibile rispetto alle condutture che si trovano invece sotto l’edificio". Naturale che, al momento, non si possa fare alcuna previsione, né su quanto dureranno i lavori di ripristino, né su quando la già bersagliatissima piscina potrà riaprire i battenti. Nel campo delle ipotesi si resta anche riguardo a ciò che avrebbe portato alla rottura e all’ingente perdita di acqua.

"Di certo il problema è stato riscontrato non sull’impianto nuovo, e dunque su quello che serve la piscina all’aperto ora coperta dal pallone pressostatico, ma su quello vecchio. I motivi potrebbero essere diversi. La lunga inattività, per esempio, ma anche il freddo. Non ha senso fare ipotesi, quello che è importante è individuare quanto prima il problema e risolverlo", chiosa Tinti senza nascondere una profonda amarezza per questo nuovo intoppo.

Claudio Bolognesi