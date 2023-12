Piscina fuori uso. Opposizione all’attacco: "Quanto costerà a Comune e cittadini?"

Sopralluoghi ieri mattina alla piscina dopo il crollo del pallone pressostatico abbattuto dalle raffiche di vento di sabato. E si infiamma una nuova polemica.

Come noto il pallone serviva a rendere fruibile la piscina all’aperto per via dell’inagibilità di quella coperta e in attesa del nuovo impianto che sarà progettato nel 2024.

Ieri mattina tecnici di Comune e gestori sono stati ore sul posto per verificare gli effettivi danni della caduta del pallone, e se ad essere coinvolti fossero stati anche gli impianti, nello specifico quelli di illuminazione. "Si interverrà subito, si riaprirà il prima possibile", sospira il sindaco Fausto Tinti, mentre dall’opposizione arrivano bordate. Il capogruppo di Prima Castello Luca Morini non risparmia nulla a sindaco e Giunta, ricordando "il brindisi di inaugurazione, con tanto di presenza del Pd locale, come se ci fosse qualcosa da festeggiare". Morini ha chiesto "la convocazione straordinaria della conferenza dei capigruppo perché ci venga riferito quanto accaduto. La commissione è già stata convocata anche se solo per martedì 12. Sarà necessario comprendere tutte le cause e concause dei cedimenti, l’entità dei danni, i costi di ripristino". Vuole capire, Prima Castello, "quante risorse economiche dei cittadini castellani saranno necessarie anche questa volta per rincorrere tutta la serie di infausti eventi figli degli anni di precedente incuria e disinteresse verso le problematiche strutturali dell’immobile principale della piscina comunale".

Disagi che "a pagare saranno come gli sportivi in primis, poi la società Swim e gli istruttori che si troveranno a dover gestire tutte le richieste di rimborso o proroga delle quote versate e dei corsi, senza che abbiano la minima responsabilità di quanto accaduto". E suona come una beffa, conclude Morini, che proprio nell’ultima commissione lavori pubblici "io abbia espresso la preoccupazione anche riguardo all’intera vecchia struttura della piscina, che si sa solo che dovrà esser demolita, senza che l’amministrazione comunale abbia mai eseguito una approfondita comparazione e valutazione costi benefici tra una soluzione che preveda la riqualificazione ediliziaenergeticaimpiantistica dell’attuale struttura ed una soluzione che persegua l’integrale e nuova costruzione di un impianto. Su questo tasto batte anche Pietro Latronico del Movimento 5 Stelle: "Su questa partita della piscina il comune ha sbagliato tutto sin dal principio e continua a sbagliare. Si doveva andare avanti non pensando a una piscina nuova e a un pallone, ma alla ristrutturazione del vecchio impianto. A pagare saranno i cittadini castellani".

Claudio Bolognesi