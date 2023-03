Piscina, la volta buona? Riparata la perdita Domani riaprono due delle tre vasche

Domani riapre parzialmente la piscina di Castel San Pietro. La notizia ufficiale è arrivata dal Comune, che a sua volta l’ha ricevuta da Sogese, la società che gestisce l’impianto.

"Si potranno utilizzare la vasca grande sotto il pallone e la vasca piccola, mentre quella intermedia rimarrà chiusa per le ultime verifiche", si legge nel comunicato diffuso dal Palazzo di piazza XX Settembre. La notizia arriva a due giorni da un consiglio comunale decisamente infuocato su questo tema, con il sindaco Tinti che, pur non confermando una data di riapertura, aveva sottolineato: "La perdita è stata riparata, una volta raggiunta l’idonea temperatura dell’acqua l’impianto riaprirà", scongiurando poi un ipotetico nuovo problema. "È stata fatta oggi (giovedì, ndr) l’ennesima ispezione per verificare un’eventuale piccola perdita, con esito fortunatamente negativo, mentre riguardo alla perdita più importante ribadisco, l’opera di ripristino è stata conclusa".

Tinti in consiglio ha dovuto ribattere alle interpellanze presentate dalla minoranza, non senza tensioni soprattutto negli scambi verbali con il consigliere del Movimento 5 Stelle Pietro Latronico, che ha chiesto, tra l’altro, se è vero che fosse stata riscontrata una perdita già ad ottobre, perdita che poi durante i lavori di posa del pallone pressostatico, col passaggio di mezzi pesanti e ruspe, si sarebbe ampliata, portando all’obbligo della nuova chiusura dopo appena due giorni di riapertura (a fine gennaio), essendosi riscontrata una maxi-perdita di 250 mila litri d’acqua in soli due giorni.

A stretto giro di posta, poi, era stata presentata l’interpellanza della neo-consigliera Elena Roncassaglia, che aveva chiesto lumi sulla relazione dell’ingegnere Capitò che nel 2015 sottolineò la necessità di una nuova verifica accurata da eseguire a inizio 2016. "E’ stata eseguita?", si chiedeva in sintesi nell’interpellanza, richiedendo anche documentazione dello stesso intervento.

Il sindaco Tinti ha risposto alla consigliera leggendo una relazione sugli ultimi dieci anni della piscina ricevuta dall’architetto Angelo Premi, dirigente dell’area Servizi al territorio del Comune di Castel San Pietro, nella quale si sottolinea come "nel 2016 a seguito di un sopralluogo si confermava di non aver rilevato generalizzati danneggiamenti nuovi sulle strutture di copertura". A ottobre 2022, però, ecco emergere "le condizioni critiche delle strutture di copertura" che portarono alla prima chiusura.

L’impossibilità di usufruire della piscina per alcuni mesi aveva provocato parecchi disagi alle decine di famiglie che mandavano i propri figli a nuotare, e anche a quegli appassionati che si tengono in forma tutto l’anno inanellando vasche su vasche. Ora, facendo gli scongiuri, si vede la luce in fondo al tunnel.

Claudio Bolognesi