Piscina, M5s all’attacco Avviata una raccolta firme

Non c’è tregua sulla piscina comunale e sulla soluzione ponte ancora ferma da mesi. In attesa di un consiglio comunale, quello di domani sera, dove il Comune dovrà far chiarezza sia sulle ultime disavventure (la rottura delle tubature, non ancora ripristinate) e sui tempi di riapertura che continuano ad allungarsi, la giunta guidata dal sindaco Fausto Tinti dovrà anche rispondere a due interpellanze presentate dall’opposizione, che ormai ha cavalcato la questione e non intende arretrare di un passo.

Anzi, nella bagarre che si è scatenata dopo i continui posticipi e le costanti problematiche, il Movimento 5 Stelle ha scelto proprio negli ultimi giorni di percorrere anche un’altra strada, quella della raccolta firme dei cittadini: "Abbiamo cominciato la scorsa settimana a raccoglierle durante il nostro banchetto in piazza e stiamo proseguendo in questi giorni: pensiamo entro la fine di questa settimana di depositarle e protocollarle in Comune", avverte Pietro Latronico, più agguerrito che mai su un tema che si fa sempre più caldo col passare dei mesi.

"L’amministrazione deve spiegare ai cittadini e non a mezzo stampa cosa sta succedendo – dice – Vogliamo che il tema esca anche dall’aula consiliare e che arrivi appunto alla gente comune, a quei cittadini che da mesi sono penalizzati e che non possono fruire della piscina comunale. È inaccettabile che questa telenovela prosegua senza mai arrivare ai titoli di coda, e che i castellani debbano fare chilometri per raggiungere piscine di altri comuni". Per questo, sottolinea ancora Latronico, "non ci fermiamo alla richiesta che già abbiamo fatto, e che domani sarà sui tavoli del consiglio comunale, di una visita alla piscina alla presenza di consiglieri comunali e una rappresentanza di cittadini, ai quali i tecnici che stanno seguendo per il Comune gli interventi dovranno dare specifiche e tempistiche di lavori di ripristino e di riapertura. Chiediamo attraverso questa raccolta di firme che venga autorizzata una consulta speciale sul tema della piscina o, in alternativa, un’assemblea pubblica. Il tempo del silenzio è finito, occorre chiarezza e occorre subito. E trasparenza. Il Comune spieghi ai cittadini i perché dei ritardi e quanti e quali sono stati i costi affrontati e quali quelli ancora da affrontare", conclude il consigliere dei pentastellati, anticipando una seduta consiliare, quella di domani, che si preannuncia davvero infuocata.

Claudio Bolognesi