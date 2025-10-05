Piscina Ortignola. Deai diffida il Comune: "Servono subito lavori"

La piscina Ortignola continua a far discutere. Deai Srl, gestore dell’impianto sportivo polivalente Gualandi-Ortignola della città, ha infatti inviato una diffida formale tramite l’avvocato Adriano Travaglia al Comune di Imola, alla concessionaria Ortignola Srl e a Cims che costruì la struttura. Un documento attraverso il quale la società guidata dall’amministratrice unica Paola Lanzon chiede interventi immediati e risarcimenti attorno ai tre milioni di euro.

"La perizia depositata presso il Tribunale di Bologna (un accertamento tecnico preventivo presentato agli uffici di via Farini il 15 luglio scorso, ndr) ha certificato che l’impianto è stato consegnato con gravi vizi – riporta una nota scritta della Deai e diffusa ieri –. Impianto ad oggi senza collaudo tecnico amministrativo correttamente perfezionato e con mancanza delle obbligatorie manutenzioni straordinarie. Servono oltre 700mila euro di lavori per ripristinare la corretta funzionalità della struttura".

Poi arriva un ulteriore affondo. "Per anni, municipio e concessionaria hanno fatto finta di niente – va all’attacco Lanzon –. Hanno scaricato i costi su Deai, hanno ignorato obblighi di vigilanza e di manutenzione straordinaria e hanno lasciato che il servizio fosse garantito solo grazie ai sacrifici del gestore e dei cittadini che hanno continuato a frequentare gli spazi".

Ma non è tutto: "Siamo arrivati al punto di non ritorno – sottolinea con decisione l’amministratrice unica –. Per un decennio chi avrebbe dovuto vigilare ha scelto di voltarsi dall’altra parte. Non si può parlare di trasparenza e responsabilità quando il collaudo tecnico amministrativo obbligatorio per legge, e da cui discendono diversi livelli di responsabilità che non si possono ignorare, è stato messo in dubbio da un Tribunale e i danni all’impianto sono oggettivi". Poi, le parole della Lanzon si fanno ancora più dure.

"Questa è la fotografia di una città oggi governata con estrema arroganza e mancanza di responsabilità istituzionale, dalla quale mi dissocio con fermezza – aggiunge –. Non è questo il modo di amministrare il patrimonio pubblico. Con l’incontro in Comune dello scorso 4 agosto, che si è trasformato in una specie di agguato alla Trump/Zelensky, si è persa una opportunità di soluzione condivisa".

Chiare le richieste contenute all’interno della diffida inviata dalla Deai ad Amministrazione comunale, Ortignola Srl e Cims: "La rimozione immediata dei vizi costruttivi, a spese di chi ne ha la responsabilità e il risarcimento dei danni subiti in dieci anni – conclude la nota del gestore Deai–. Questa vicenda non riguarda solo una piscina, ma il modo in cui si amministra una città".

red.cro.