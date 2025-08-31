Piscina Ruggi, tariffe in aumento . Scatta la protesta degli utenti . Il gestore: "Ma risparmiare si può"

Acque agitate alla piscina comunale Ruggi. La cancellazione degli abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali – già sperimentata in estate – sta provocando qualche malumore tra gli utenti di via Oriani in vista di una stagione invernale a rischio rincari. Il costo per nove mesi di nuoto libero "è passato da 340 euro (c’era un’offerta estiva in corso, ndr) a euro 810, con un aumento del 138% – protesta uno dei frequentatori della piscina in una lettera indirizzata al Comune e ai giornali locali –. Quello per gli studenti è passato da 200 a 810 euro, con un aumento del 305%. Si fa per agevolare anche i fuori sede?".

Secondo il lettore, "è evidente che la linea politica è far si che i cittadini-contribuenti nuotino il meno possibile, contrariamente a un qualsiasi servizio pubblico che – prosegue la missiva – dovrebbe invitare i cittadini a praticare uno sport che apporta numerosi benefici alla salute". A rendere l’aumento del costo dell’abbonamento "ancor più spropositato" agli occhi del lettore-utente della piscina Ruggi è il confronto con le tariffe degli abbonamenti applicati da Sogese nella provincia di Bologna ("Annuale 600 euro, semestrale 350 euro, mensile studenti 45 euro"), con i prezzi di via Oriani "sensibilmente superiori anche al costo degli abbonamenti della piscina Ortignola: annuale 615 euro e semestrale under21 300 euro".

Replica della Ruggi affidata a Lorenzo Muscari, direttore di Geims, società che gestisce l’impianto. "Abbiamo tolto gli abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali già dal 31 maggio perché c’erano situazioni di persone che si ammalavano e poi chiedevano proroghe – ricostruisce Muscari –. Oppure abbiamo avuto casi di utilizzi impropri degli abbonamenti. Si stava esagerando. Così siamo ripartiti da zero, tutelando chi viene a fare una nuotata due o tre volte settimana con il meccanismo delle agevolazioni". Secondo il direttore di Geims, infatti, con la card a scalare non si subisce il peso dei rincari: "Si arriva a nuotare più di un’ora, in una struttura pulita e riscaldata, con 5,50 euro. E con i vari omaggi si scende a 4 euro o anche meno". Quanto all’abbonamento mensile, che senza promozioni è salito da 70 a 90 euro, "lo abbiamo tenuto per salvaguardare chi nuota molto spesso, ma anche in quel caso se si viene qui se sei volte alla settimana fanno meno di 4 euro al giorno", prosegue Muscari. E conclude: "Forse siamo andati troppo incontro alle esigenze delle persone prima, ma i conti devono tornare".

Enrico Agnessi