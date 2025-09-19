Piscine comunali e alti costi. Vacchi presenta un’istanza

Una commissione consiliare per discutere dei problemi delle piscine Ortignola e Ruggi. Lo chiedono in maniera congiunta le forze politiche di opposizione, che hanno presentato un’istanza ad hoc promossa da Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia), vicepresidente del Consiglio comunale.

"La richiesta nasce a seguito della risonanza mediatica e delle preoccupazioni sollevate dai cittadini riguardo la gestione degli impianti e, in particolare, l’aumento dei costi delle attività – riferisce Vacchi –. L’obiettivo principale è garantire la massima trasparenza e un controllo consiliare sulla gestione e lo stato delle strutture natatorie del Comune".

L’ordine del giorno proposto include diversi punti chiave: partendo dalla analisi e discussione della gestione degli impianti Ruggi e Ortignola-Gualandi, passando per l’esame della documentazione contrattuale e di eventuali modifiche, integrazioni o proroghe nel tempo.

"Abbiamo poi chiesto una illustrazione del collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto Gualandi e dei documenti collegati – prosegue Vacchi –. Analogamente, abbiamo chiesto che sia all’ordine del giorno una analisi degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti alla Ruggi dal 2020 a oggi, specificando le risorse utilizzate. Ci sembra poi importante affrontare una discussione sulla coerenza delle tariffe attuali con gli obblighi contrattuali e l’interesse pubblico. Questa iniziativa è fondamentale per rispondere alle istanze dei cittadini e per verificare che la gestione di beni pubblici così importanti sia sempre all’insegna della trasparenza e dell’efficienza. Vogliamo fare chiarezza su tutti gli aspetti, dai contratti agli interventi di manutenzione, per tutelare l’interesse della nostra comunità e delle risorse e soldi pubblici che sono dei cittadini".