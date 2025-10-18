Pista ciclabile, riqualificazione e nuovi luci

Via libera della Giunta al progetto esecutivo per la riqualificazione e la nuova illuminazione della pista ciclabile Piratello-Dozza. L’intervento si inserisce nel programma di efficientamento energetico e innovazione tecnologica della rete di illuminazione pubblica, parte del più ampio piano ventennale di partenariato pubblico privato che riguarda l’intero territorio comunale.

Il progetto prevede la posa di 37 nuovi corpi illuminanti a Led con sostegni e opere accessorie, per un investimento complessivo di 52.838 euro, interamente sostenuto dal concessionario, senza alcun costo per il bilancio comunale. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni e ridurre l’impatto ambientale grazie a tecnologie più efficienti.

La nuova illuminazione rientra nella strategia Imola Smart City, che punta a coniugare risparmio energetico e innovazione. Oltre alla sostituzione dei punti luce, il piano complessivo mira anche a limitare l’inquinamento luminoso, diminuire le emissioni di Co2 e predisporre infrastrutture per futuri servizi intelligenti, come sistemi di monitoraggio e telegestione.

"Con questo intervento proseguiamo nel percorso di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, che rappresenta uno dei progetti più importanti e innovativi degli ultimi anni – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. L’obiettivo è chiaro: una città più sicura, sostenibile e intelligente, capace di ridurre i consumi e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La nuova illuminazione della pista ciclabile Piratello-Dozza è un simbolo di questa visione: una mobilità dolce e sicura, inserita in un contesto urbano moderno e tecnologicamente avanzato".