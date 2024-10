Pista di ghiaccio in piazza. Una petizione per averla

Oltre 300 firme raccolte online, sulla piattaforma Change.org, per chiedere al Comune di allestire la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Matteotti durante il periodo delle festività natalizie.

Promotore dell’iniziativa è Andrea Ceroni, che nei mesi scorsi ha rilevato l’ex Opera Dulcis (oggi ControCorrente) proprio in piazza Matteotti. E che in queste settimane sta cercando di convincere amici, colleghi operatori del centro storico e concittadini della validità dell’iniziativa.

Negli ultimi anni, la pista sul ghiaccio era stata allestita, con un discreto successo, all’interno del parcheggio dell’ex Circoli. Prima ancora, lo spazio dedicato agli amanti del pattinaggio aveva fatto invece la propria comparsa in piazza Gramsci e, prima ancora, in piazza Caduti per la Libertà, proprio sotto l’Orologio.

Ora, l’auspicio di Ceroni e di altri 319 imolesi (tante erano le firme raccolte fino a ieri sera) era di trasferirla nel cuore del centro storico, dove solitamente a inizio dicembre arriva l’albero di Natale che accompagna gli imolesi fino alla tradizionale discesa dal balcone del Municipio delle befane del Cai.

"Dopo un lungo periodo in cui piazza Matteotti ha vissuto momenti di desolazione, siamo felici di vedere che la piazza si sta finalmente ravvivando, grazie a nuove iniziative e alla riscoperta da parte dei cittadini e dei visitatori – si legge nella petizione online –. Per consolidare e amplificare questa rinascita, proponiamo l’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio durante il periodo natalizio".

Il ragionamento è chiaro: "Crediamo possa diventare un’ulteriore attrazione che, oltre a portare la magia delle festività in uno dei luoghi più rappresentativi del nostro centro storico, offra momenti di svago per famiglie, bambini e turisti", recita sempre la petizione on line.

Ma il testo continua spiegando che "questa iniziativa – si legge su Internet – potrebbe contribuire a trasformare piazza Matteotti in un centro pulsante di attività durante le festività, arricchendo l’offerta locale e favorendo un maggiore afflusso di persone".

Da qui l’appello al Municipio. "Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di valutare seriamente questa proposta e di dialogare con la comunità e gli esercenti locali per portare una pista di pattinaggio in piazza Matteotti durante il prossimo Natale – si legge nel passaggio conclusivo della petizione online –. La piazza sta già vivendo un momento di rinascita, e un’iniziativa come questa potrebbe rappresentare un passo fondamentale per il suo rilancio completo".