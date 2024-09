‘Pistoni & Paciùg’, al via il motoraduno tra Emilia-Romagna e Toscana

C’è anche l’Avis di Imola, cui è affidato il compito di organizzare la partenza da Imola dei 150 equipaggi, tra i sostenitori del motoraduno ‘Pistoni & Paciùg’ voluto dall’Avis Motorsport e supportato dall’Avis comunale di Forlì in ricordo dell’alluvione dello scorso anno. Si parte domani mattina alle 9 da Zeus Bike, al civico 47 di via Selice.

"Un nuovo viaggio in moto tra Emilia-Romagna e Toscana – raccontano gli organizzatori – lungo tre vallate appenniniche, percorrendo alcune delle più belle strade tosco-romagnole, unendo le realtà locali di Avis e dei presidi di pubblica sicurezza dove vengono svolte le attività di stampo solidale, di ordine pubblico e di tutela delle comunità territoriali".

L’evento è rivolto a tutti i motociclisti, i gruppi, i club e gli appassionati delle due ruote, ma vuole coinvolgere anche le associazioni di volontariato e non. Il ritrovo è alle 7.30 per l’accreditamento dei partecipanti, qui verrà offerta una colazione e poi partenza alle 9, sarà percorso un tratto urbano di Imola, con un passaggio dalla sede locale dell’Avis e percorrendo la Valle del Santerno, le Avis del territorio saluteranno il passaggio fino a Castel del Rio e con direzione San Piero a Sieve (Firenze) per l’incontro con la delegazione toscana. Da qui, via lungo la valle del Sieve, per poi salire verso il Lago di Acquapartita per il pranzo sull’isola. Si riparte alla volta di Cesena, dove la carovana si unirà ad un gruppo di moto d’epoca per proseguire insieme verso la Bottega Bastarda di Forlì, dove è previsto l’arrivo con aperitivo.

Per tutto il percorso, ogni singola Avis territoriale istituirà un presidio d’onore per il passaggio della carovana.

In caso di maltempo l’evento si terrà il 14 settembre.

"L’iniziativa vuole promuovere il dono del sangue e di plasma - concludono dall’Avis di Imola - , sensibilizzando la popolazione non solo nei momenti di emergenza, ma durante tutto l’arco dell’anno".