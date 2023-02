Pittore imolese al MoMa "Una bella soddisfazione"

di Mattia Grandi

L’opera di un artista imolese esposta al MoMA di New York. Il colpaccio è riuscito a Maurizio Cervellati che, per tutto il prossimo mese di marzo, presterà il suo quadro ‘Nulla si crea nulla si distrugge’ alla collezione del più importante polo museale mondiale di arte moderna e contemporanea.

"Tutto è partito dalla volontà dei discendenti della famiglia del pittore Nicola Palizzi, tra i protagonisti della scena artistica nazionale dell’Ottocento – racconta Cervellati, classe 1953 con diploma di maestro d’arte per la ceramica e magistero artistico -. L’idea era quella di rendergli omaggio contrapponendo ai suoi capolavori, già conservati in un padiglione della celebre location nella Grande Mela, le opere di tre pittori italiani contemporanei".

Da qui il contatto con i galleristi della parmense Galleria Italia con i quali Cervellati aveva già collaborato in passato per un paio di mostre. "Una bella soddisfazione ed uno straordinario obiettivo centrato – continua -. Si tratta di uno dei percorsi espositivi più importanti al mondo che vanta nomi d’eccellenza della specialità. Una vetrina capace di calamitare, ogni giorno, migliaia di visitatori".

Tutto pronto per la spedizione della tela di un metro per un metro da Imola a Midtown Manhattan, sulla 53ª strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue. "L’opera partirà la prossima settimana – confida Cervellati -. Io, però, non potrò seguirla perché ho il passaporto scaduto e le tempistiche di rinnovo non collimano con quelle dell’inaugurazione. Mi sono raccomandato al gallerista di inviarmi una bella carrellata di scatti fotografici".

Così l’arte di Cervellati varca l’oceano e sbarca negli States al Museum of Modert Art: "Il quadro ha come sfondo un manifesto strappato. Un elemento di grande ispirazione per i miei componimenti – confida l’autore -. Successivamente ho lavorato, in rilievo, con impasti, sabbia, collanti e colori acrilici. Il modo migliore per creare l’impatto materico, in tecnica mista, con acrilico".

In quattro parole, materia trasportata su tela. Un modo per rinnovare quella formazione legata alla ceramica con l’utilizzo di materiali poveri per realizzare spessori e sovrapposizioni. "La materia è l’anima centrale dei miei quadri che prendono forma con l’astrattismo gestuale e l’armonia dei colori forti per amalgamare emozioni e ricordi – sottolinea Cervellati -. Si tratta di un astrattismo materico fatto di collage di ogni genere e gestualità nelle pennellate. Mi piace raggiungere il piacere visivo ma anche del tatto chiudendo gli occhi. Così quel manifesto strappato ha avuto la sua seconda chance riprendendo vita in un quadro".

Senza dimenticare le basi concettuali: "Tutto ciò che ci circonda è arte – conclude –. La natura ci propone tutti i giorni dei sensazionali capolavori".