Più accessi al centro antiviolenza: "Serve un cambiamento culturale"

Ieri la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Clarice Carassi, presidente del Centro antiviolenza Trama di Terre, qual era il programma?

"Abbiamo organizzato venerdì un presidio in piazza per ribadire il nostro no ai femicidi e ai femminicidi, per riaffermare che gli abusi vissuti da una si ripercuotono su tutte: la violenza di genere e domestica, la rivittimizzazione istituzionale, quella che subiscono le donne lungo le rotte migratorie. Trama di Terre ha preso parte al Consiglio straordinario del Comune per significare l’importanza della giornata, che considero un richiamo a tutta la società civile e non solo ai soggetti delle reti antiviolenza. Ieri eravamo a Bologna per l’evento ‘Dieci domande sulla violenza’, un confronto tra studenti e studentesse delle superiori, Università, Centri Antiviolenza e Centri per Uomini Autori di Violenza di Bologna metropolitana".

Il Centro accoglie donne native e migranti. Cosa dicono i numeri?

"Sono in crescita. Dal primo dell’anno al 31 ottobre, il Centro ha accolto 111 donne vittime di violenza maschile, di cui 46 per la prima volta, mentre 65 stavano già affrontando un percorso di uscita dalla violenza. La crescente consapevolezza delle donne e la percezione che la violenza persista anche dopo la fine della relazione sono fattori che hanno contribuito all’aumento delle richieste, che vedono i casi di violenza psicologica stabili rispetto agli anni precedenti (42), ma in aumento quelli di stalking (13). Sottolineamo la crescente esposizione delle donne migranti alla violenza domestica e la necessità di affrontare le barriere culturali che ostacolano la denuncia. Serve un approccio integrato per contrastare la violenza di genere, lavorando con le istituzioni".

Sarete parte civile nel processo per l’assassinio di Saman Abbas.

"È un gesto dovuto che testimonia la nostra vocazione. Dal 2009 l’associazione è impegnata nella diffusione delle conoscenze socioculturali e normative utili alla comprensione dei matrimoni forzati, e nella diffusione di strumenti operativi che permettono di garantire efficace accoglienza e protezione delle donne che ne sono vittime. Sempre nel 2009, Trama di Terre ha svolto la prima ricerca in regione, individuando 33 casi, di cui due riguardanti ragazzi. Nel 2011, il Centro ha aperto la prima casa rifugio destinata unicamente all’ospitalità di giovani ragazze che si opponevano a questa pratica".

Il femicidio Cecchettin mostra che la violenza si annida anche tra i giovani. Cosa serve per cambiare questo scenario?

"La risposta giudiziaria efficace è quella in grado di tutelare la donna dalla violenza e dal pericolo di reiterazione, quella che si connota di azioni di prevenzione, attraverso il tempestivo riconoscimento della violenza e la valutazione del rischio di rivittimizzazione a cui la donna è esposta. Accanto alla risposta giudiziaria, deve coesistere una risposta culturale: azioni e misure idonee a determinare il cambiamento culturale, perché è proprio nell’elemento (in)culturale, quello perpetuato o tollerato, che si individua la spiegazione della violenza maschile contro le donne. Tutte e tutti dobbiamo dotarci della consapevolezza che solo il diffuso riconoscimento della violenza di genere in ogni ambito potrà consentirci di contrastarne efficacemente gli esiti, così come il superamento dell’incultura dei pregiudizi che ne è indubbia matrice".