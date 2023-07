Più accessibile e sicuro Cantiere in ospedale: porte tagliafuoco e nuove luci a led

Nuova illuminazione ma soprattutto abbattimento delle barriere architettoniche.

L’Ausl di Imola ha annunciato che la Casa della Comunità di viale Oriani sarà oggetto di una serie di interventi di riammodernamento ed adeguamento antincendio dell’area di accoglienza partiti proprio nella giornata di ieri. Gli interventi, finanziati dal PNRR, non avranno incidenza dal punto di vista strutturale. Si provvederà innanzitutto ad eliminare il dislivello all’ingresso e si consentirà la chiusura della porta esterna a vetri in caso di clima avverso.

Novità riguardano anche l’atrio storico che affaccia direttamente su viale Oriani, che avrà una nuova illuminazione a LED e sarà ritinteggiato. Il riammodernamento interesserà anche i locali dell’area accoglienza, con l’adeguamento alla normativa antiincendio grazie all’installazione di porte tagliafuoco, cromaticamente in linea con le pareti, come peraltro richiesto dalla Soprintendenza Archeologica e dei Beni architettonici ed ambientali, che ha approvato ogni intervento in progetto.

"I luoghi che andremo a riqualificare con questi lavori – ha sottolineato la dottoressa Sabrina Gabrielli, responsabile delle Case della Comunità dell’Azienda USL di Imola -, sono estremamente importanti per una Casa della Comunità che ha come priorità quella di avere un’ottima accessibilità ed accoglienza dei cittadini. Abbiamo organizzato le fasi di intervento in modo da minimizzare i disagi e siamo certi che al termine degli interventi sarà evidente il miglioramento del comfort, oltre che della sicurezza antincendio che è uno degli obiettivi tecnici".

Ha aggiunto, la dottoressa Gabrielli, una sottolineatura sull’importante ruolo che riveste l’area accoglienza, che "ha il compito di orientare i cittadini all’interno della struttura, di attivare l’assistenza domiciliare pianificando l’integrazione di tutte le figure socio-sanitarie coinvolte nel percorso e di raccogliere le segnalazioni indirizzate allo Sportello Sociale, nelle fasce orarie di chiusura di quest’ultimo, e quelle da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) centrale".

I lavori, partiti ieri, avranno una durata di due mesi e mezzo e si articoleranno dunque in diverse fasi. Il costo complessivo degli interventi sarà di circa 70 mila euro.