Più chiamate alle forze dell’ordine. I primi risultati della prevenzione

L’unione fa la forza. E i risultati iniziano a vedersi. Sono aumentate le telefonate da parte di cittadini e anziani alle forze dell’ordine. Persone che, captando una possibile truffa dietro la cornetta, chiamano subito i carabinieri o la polizia. E non ci cascano. Così la prevenzione si dimostra, ancora una volta, la prima difesa contro le truffe, un fenomeno diffuso che colpisce soprattutto le persone fragili e anziane, lasciando spesso non solo danni economici ma anche un profondo senso di colpa. Per affrontare questa emergenza, il Comune, in collaborazione con carabinieri e polizia locale, organizza ormai dalla scorsa estate una serie di incontri pubblici di sensibilizzazione. Ieri pomeriggio, al centro sociale Campanella, al civico 16 di via Curiel, c’è stato l’ultimo appuntamento, con la partecipazione del sindaco Marco Panieri, del maggiore Domenico Lavigna, comandante della compagnia dei carabinieri di Imola, e di Massimiliano Galloni, comandante della Polizia locale del Nuovo circondario imolese.

L’incontro ha fornito ai cittadini presenti consigli pratici per riconoscere i tentativi di raggiro e indicazioni su come comportarsi di fronte a situazioni sospette. Particolare attenzione è stata dedicata ai metodi più diffusi dai truffatori, che spesso sfruttano la vulnerabilità emotiva e fisica delle persone anziane per ottenere denaro o informazioni sensibili.

Gli incontri rappresentano un passo concreto per sensibilizzare la cittadinanza e ridurre il numero di episodi di truffa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. L’obiettivo è rendere la prevenzione una pratica quotidiana, tutelando le persone più fragili e aumentando la sicurezza dell’intera comunità.

n. m.