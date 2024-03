Più cultura per battere il cyberbullismo

Cosa significa cyberbullismo? La parola "cyberbullismo" è composta da due termini: "bullismo" e "cyber", cioè "cibernetico".

Con questa parola si identifica un comportamento violento, messo in atto attraverso i mezzi di comunicazione informatici, e finalizzato a molestare ripetutamente una vittima non casuale, che non riesce a sottrarsi ad essa per lo squilibrato potere tra il bullo e la vittima.

Una situazione che si ripropone spesso è quella in cui questa azione di bullismo viene esercitata da un gruppo nei confronti di un singolo.

L’aggressore cibernetico vuole intimorire chi prende di mira attraverso messaggi intimidatori, che incutono paura, falsi e spesso anonimi, per porre la vittima in uno stato di sottomissione psicologica.

Proprio per questo, il cyberbullismo è un comportamento altamente distruttivo.

Da cosa può nascere un fenomeno come questo?

Sicuramente molte azioni legate al cyberbullismo sono frutto di una scarsa considerazione affettiva e sociale, che porta allo sviluppo di cattive intenzioni da parte dei molestatori.

D’altra parte, chi è maggiormente a rischio di subire cyberbullismo sono gli adolescenti e le persone più sole, che a volte non sono abbastanza protetti da chi hanno vicino, e quindi trovano facilmente rifugio nella considerazione falsa da parte della rete Internet.

In molti si preoccupano di questo fenomeno dilagante, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ne ha parlato durante il suo discorso di fine anno 2023: "Penso alla violenza verbale e alle espressioni di denigrazione e di odio che si presentano, sovente, nella rete. Penso alla violenza che qualche gruppo di giovani sembra coltivare, talvolta come espressione di rabbia. Penso al risentimento che cresce nelle periferie, frutto, spesso dell’indifferenza e del senso di abbandono".

Mattarella, con queste parole, ritraccia le cause di questo fenomeno nella rabbia e nella solitudine che ci si può trovare a provare.

Per combattere queste situazioni e, di conseguenza, il bullismo e il cyberbullismo, è fondamentale la presenza della famiglia, il supporto della scuola intesa come istituzione, centro di aggregazione e quindi promotrice di attività di scambio culturale e di laboratori che coinvolgano tutte le categorie di ragazzi e ragazze.

Un altro strumento per evitare questi fenomeni di violenza può essere lo sport, che crea squadra e stimola i ragazzi – ma anche gli adulti – a stringere rapporti improntati sulla correttezza.

Nadia Mischi, 1MA