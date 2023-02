Più di 20mila alunni diventeranno cronisti

Alla fine eccoci qua. Mancano poche ore al via della edizione 2023 del Campionato di giornalismo, il progetto promosso da Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie (classi III, IV e V) al mondo dell’informazione – sia carta stampata che digitale – cimentandosi nella realizzazione di una pagina di giornale.

Si comincia martedì 7, con la pubblicazione dei lavori prodotti dalle scuole. I numeri della nostra iniziativa sono importanti: oltre 500 scuole coinvolte, un migliaio di classi iscritte fino ad oggi e più di 20mila alunni di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e province de La Spezia che parteciperanno all’iniziativa. Tutti – guidati dai loro docenti tutor – si cimenteranno nella scrittura di articoli, interviste e inchieste giornalistiche e produrranno anche foto e disegni per confezionare le pagine di giornale da pubblicare sulle rispettive testate.

Cronisti in classe vuole stimolare i giovani sulle tematiche di attualità nel loro percorso di formazione per diventare cittadini consapevoli di domani. E in questi anni i ragazzi, attraverso i loro elaborati, hanno dimostrato senso critico e autentico approccio giornalistico alle notizie evidenziando anche attese, curiosità e speranze delle nuove generazioni. Non solo: per l’intera durata dell’iniziativa gli studenti ricevono a scuola copie del giornale cartaceo per seguire i lavori delle altre classi partecipanti e rimanere aggiornati sui fatti di cronaca.

La sfida andrà avanti fino a primavera: gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. A maggio si svolgeranno in ciascuna città le cerimonie di proclamazione dei vincitori. Non solo: le pagine pubblicate sul giornale, saranno anche riprodotte sui social della testata e sul sito web dedicato, dove potranno essere votate per decretare le pagine preferite del web.

Il Campionato di giornalismo è organizzato in collaborazione con il team Marketing e Speed (la concessionaria per la raccolta pubblicitaria) del nostro gruppo editoriale e vede il sostegno e la partecipazione di importanti sponsor regionali e locali che condividono le finalità educative del progetto.