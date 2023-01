Più di ottocento scatole di regali donate a famiglie e associazioni

Buona la partecipazione all’iniziativa solidale messa in campo nelle scorse settimane dalla sezione locale della Fondazione Matteo Bagnaresi e dal comitato imolese della Cri. Raccolte ben 821 ‘scatole di Natale’ con i doni per chi per le festività non avrebbe probabilmente ricevuto nemmeno un pacchetto. Circa 600 scatole sono state consegnate a 156 persone singole, nonni, famiglie di più persone. Quelle restanti sono state portate in prossimità dell’Epifania alle associazioni di Castel San Pietro ‘Osare insieme’, che offre aiuto a famiglie fragili del territorio, a ‘Camminando insieme’, associazione di promozione sociale, al ‘Centro di aiuto alla vita’, associazione no profit, e all’associazione di volontariato ‘La Strada’ che opera a Medicina e Castel Guelfo. "Vogliamo ringraziare – commentano Fabrizia Fiumi (Croce Rossa) e Gabriella Pirazzini (Fondazione Bagnaresi) – le tante persone che hanno mostrato sensibilità".