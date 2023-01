"Più educazione e conoscenza per vincere le discriminazioni"

Impegno ed emozione hanno caratterizzato ieri le iniziative imolesi per il Giorno della Memoria. In mattinata, in vicolo Giudei, si è svolta la consueta cerimonia di deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Erano presenti il sindaco Marco Panieri, il suo vice Fabrizio Castellari, l’assessora Elisa Spada, autorità militari e religiose e i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni d’arma e partigiane.

"La Giornata della Memoria non ci impone solamente di ricordare i milioni di morti, i lutti e le sofferenze di tante vittime innocenti, tra cui molti italiane – ha sottolineato il sindaco Panieri –. Ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola. Perché la conoscenza, l’informazione e l’educazione rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere una società giusta e solidale".

Nel frattempo, prosegue il calendario di iniziative organizzate e promosse dal Comune, insieme ad altri enti, scuole e associazioni per ricordare la Shoah. Questa mattina alle 11 nella bottega d’arte sociale di via Aldrovandi 11, ‘La musica è finita - Parole e immagini per raccontare l’emozionante storia dei violini sopravvissuti all’Olocausto e del loro liutaio Amnon Weinstein’. Alle 16 al circolo Arci Estro (via Aldrovandi, 12) ‘Quel giorno arriverà - Un racconto di clown, nuvole e speranza’. Spettacolo di teatro di figura e narrazione per bambini da 6 a 11 anni. A cura della compagnia Artisti molesti; a seguire merenda per i bambini presenti. E ancora, alle 17, nella sala conferenze del Cidra (via Fratelli Bandiera, 23), ‘Note di memoria - Melodie e colonne sonore a cura del Trio Movie (Pamela Falconi, flauto; Giulia Costa, violoncello; Carmen Falconi, pianoforte)’. Letture sulla memoria della deportazione a cura dell’associazione culturale Bardur (Maila Focante e Luca Mengoli). Iniziativa di Aned Imola in collaborazione con Cidra. Martedì alle 18.30 nella sala Mariele Ventre (via Emilia, 69), gli alunni dell’istituto comprensivo 7 propongono ‘Libera di perdonare’, letture ad alta voce e musica dal vivo ispirate al libro di Eva Mozes Kor ‘Le gemelle di Auschwitz’, Newton Compton Editori. Ingresso libero.